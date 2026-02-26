SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 18 s

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Qlub lance une campagne de financement pour créer une Chaîne régionale

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le réseau social québécois Qlub a annoncé le lancement d’une campagne de sociofinancement jusqu’au 25 avril 2026 visant à soutenir la création de sa Chaîne régionale #Saguenay–Lac-Saint-Jean, un nouvel espace numérique entièrement dédié à l’information locale.

Cette initiative vise à offrir aux citoyens la possibilité d’accéder, directement dans l’application Qlub, à un flux centralisé d’actualités, d’événements, de contenus culturels et d’initiatives communautaires propres à la région.

« Notre objectif est de soutenir l’information locale et de renforcer le lien entre citoyens, organisations et médias », a expliqué Philippe Larose Cadieux, PDG et cofondateur de Qlub. « La Chaîne #Saguenay-Lac-Saint-Jean permettra aux Saguenéens-Jeannois d’interagir avec leur communauté. », a-t-il ajouté

Un réseau social souverain et sans publicité

Fondé avec l’objectif de redonner aux Québécois le contrôle de leurs communications et d’offrir un meilleur accès à l’information régionale, Qlub se présente comme un réseau social « souverain, éthique et sans algorithmes publicitaires ».

La future chaîne dédiée au Saguenay–Lac-Saint-Jean sera accessible gratuitement à tous les utilisateurs de Qlub, qui pourront y consulter, commenter et partager les publications. Les médias accrédités ainsi que les abonnés Qlub Pro auront également la possibilité d’y diffuser du contenu.

Objectif : 10 000 $

La campagne de sociofinancement vise à amasser 10 000 $. Ces fonds serviront à développer et intégrer la Chaîne dans l’application, à recruter des partenaires et des médias locaux, ainsi qu’à organiser un événement de lancement dans la région.

Pour atteindre cet objectif, Qlub offre aux citoyens la possibilité de s’abonner à Qlub+ en échange d’un badge PLUS et d’un support prioritaire, ainsi que d’acheter des produits dérivés à l’image de Qlub.

Pour les organisations, la campagne propose un abonnement a Qlub Pro, permettant de publier sur la Chaîne, d’utiliser l’outil de planification des médias sociaux et d’accéder à des formations et conférences. Les organisations qui soutiendront la campagne pourront également obtenir le titre officiel de présentateur de la Chaîne.

