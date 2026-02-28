SUIVEZ-NOUS

Samedi, 28 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 9 s

Course de lit: un deuxième groupe s’ajoute à la programmation musicale

Emmanuelle LeBlond
Le 28 février 2026 — Modifié à 10 h 16 min le 26 février 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La formation musicale LBA Band enflammera la scène de la Course de lit de Girardville le 23 mai prochain, à l’occasion de la 10e édition de l’événement.

La nouvelle a récemment été annoncée sur la page Facebook de la Course de lit de Girardville. Plus tôt, le comité organisateur avait dévoilé la présence du collectif Classe Moyenne, qui assurera l’ouverture des festivités.

LBA Band, composé de six membres, offrira sa prestation à compter de 23 h 30.

« On va être transporté dans tous les styles musicaux. Il va avoir du rock, de la techno, du country. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. C’est ça qui est le fun avec ce groupe-là. Tout le monde pourra apprécier le spectacle », dit la présidente du comité organisateur, Ève-Marie Bouchard.

La scène sera d’ailleurs agrandie cette année. « On a besoin d’une grande scène. LBA Band met vraiment le feu dans la place. Ils bougent. Ils dansent. Ils sont vraiment de party aussi. C’est ça qui fait que les gens embarquent. »

Journée complète d’activités

En mai prochain, la Course de lit de Girardville célèbre son dixième anniversaire. Le site sera animé toute la journée, de 10 h à 15 h, où les coureurs s’affrontent dans trois types de course. À partir de 18 h, les portes s’ouvrent pour le souper, où les gagnants sont dévoilés. Puis, à compter de 21 h, la soirée se poursuit avec le souper et la programmation musicale.

Les inscriptions pour les coureurs ouvriront à la fin du mois de mars, tandis que la billetterie pour le souper sera mise en ligne ultérieurement. Le comité promet également d’autres surprises à venir.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des entrepreneurs réclament plus d’1M$ à la Municipalité de Péribonka
Publié hier à 18h00

Des entrepreneurs réclament plus d’1M$ à la Municipalité de Péribonka

Trois entreprises ayant participé à la construction de l’Espace Péribonka ont intenté une poursuite de près de 1,3 million de dollars contre la Municipalité de Péribonka, rapporte Radio-Canada. Les firmes Isofor, Réfrigération Nordic et Construction et développement Boréal demandent d’être indemnisées pour des coûts supplémentaires survenus ...

LIRE LA SUITE

Une députée indépendante propose un projet loi sur l'immigration
Publié hier à 17h00

Une députée indépendante propose un projet loi sur l'immigration

La députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à transformer la manière dont l’immigration est planifiée et gérée au Québec. Intitulé Loi sur la régionalisation de l'immigration afin d'instituer des tables régionales de l'immigration et d'affirmer le rôle des régions dans ...

LIRE LA SUITE

Sylvie Beaumont représentera le Saguenay–Lac Saint Jean
Publié hier à 14h00

Sylvie Beaumont représentera le Saguenay–Lac Saint Jean

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dévoilé hier les premiers résultats du processus d’élection des représentantes et représentants des caucus régionaux qui siégeront à son conseil d’administration pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2028. Pour la région du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, c’est Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma, qui a été ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES