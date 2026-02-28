Course de lit: un deuxième groupe s’ajoute à la programmation musicale

La formation musicale LBA Band enflammera la scène de la Course de lit de Girardville le 23 mai prochain, à l’occasion de la 10e édition de l’événement.

La nouvelle a récemment été annoncée sur la page Facebook de la Course de lit de Girardville. Plus tôt, le comité organisateur avait dévoilé la présence du collectif Classe Moyenne, qui assurera l’ouverture des festivités.

LBA Band, composé de six membres, offrira sa prestation à compter de 23 h 30.

« On va être transporté dans tous les styles musicaux. Il va avoir du rock, de la techno, du country. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. C’est ça qui est le fun avec ce groupe-là. Tout le monde pourra apprécier le spectacle », dit la présidente du comité organisateur, Ève-Marie Bouchard.

La scène sera d’ailleurs agrandie cette année. « On a besoin d’une grande scène. LBA Band met vraiment le feu dans la place. Ils bougent. Ils dansent. Ils sont vraiment de party aussi. C’est ça qui fait que les gens embarquent. »

Journée complète d’activités

En mai prochain, la Course de lit de Girardville célèbre son dixième anniversaire. Le site sera animé toute la journée, de 10 h à 15 h, où les coureurs s’affrontent dans trois types de course. À partir de 18 h, les portes s’ouvrent pour le souper, où les gagnants sont dévoilés. Puis, à compter de 21 h, la soirée se poursuit avec le souper et la programmation musicale.

Les inscriptions pour les coureurs ouvriront à la fin du mois de mars, tandis que la billetterie pour le souper sera mise en ligne ultérieurement. Le comité promet également d’autres surprises à venir.