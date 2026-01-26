Augmentation moyenne de 23% pour les citoyens de Péribonka

Les citoyens de la municipalité de Péribonka verront leurs taxes municipales grimper entre 5% et plus de 30%, pour une moyenne de 23%.

Selon le Quotidien, ces hausses, nécessaires pour équilibrer le budget de la petite municipalité jeannoise, subviennent alors que tous les coûts augmentent. Pour tenter de limiter la hausse des taxes, la municipalité a abaissé le taux de taxe par évaluation municipale, passant de 0,98 $ à 0,86 $ par tranche de 100 $.

Toutefois, l’évaluation immobilière a tout de même entraîné une augmentation de 43% de valeur pour les propriétés péribonkoises. Pour expliquer ce bon de valeur, la municipalité explique que les revenus provenant des taxes municipales sont en hausse de 317 108 $ et que les subventions gouvernementales pour les services mutualisés ont connu une forte baisse, passant 589 085 à 340 099 $, ce qui explique en bonne partie la hausse de la taxation municipale. De plus, Péribonka a embauché trois ressources mutualisées avec six municipalités pour les travaux d’urbanisme, de travaux publics ainsi que la gestion de l’eau potable et des eaux usées.

Selon la mairesse de Péribonka, Carole Tremblay, équilibrer le budget était très important, alors que plus de 60% des dépenses municipales sont consacrés aux services essentiels, soit la sécurité publique, le loisir ou l’hygiène du milieu pour ne citer qu’eux.

Mentionnons que l’augmentation des taxes municipales sera distribuée dans différents projets. La somme de 650 000 $ ira dans les infrastructures de la municipalité. De cette somme, 200 000 $ sera utilisé pour un nouveau terrain de pickleball, un autre 200 000 $ pour des sentiers et des belvédères et un 180 000 $ pour la mise à niveau de la patinoire multisurface.