Près de 400 000 $ pour quatre initiatives du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Quatre projets du Saguenay–Lac-Saint-Jean recevront un appui financier total de 387 150 $ provenant du Fonds d’initiatives nordiques (FIN). Selon le gouvernement du Québec, cette aide vise à répondre à des besoins prioritaires identifiés directement par les communautés de la région.

L’annonce a été faite vendredi dernier à Sept-Îles par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard.

Les sommes seront réparties entre quatre initiatives locales incluant l’aménagement d’une piste à rouleaux (pumptrack) et de modules de planche à roulettes dans un parc urbain multigénérationnel situé au cœur de la municipalité de Girardville (100 000 $), l’amélioration de l’accès au Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, incluant l’installation de nouveaux stationnements avec services, ainsi qu’une mise à jour de la signalisation et des cartes des secteurs visés (87 150 $), la réfection complète des salles de bain des usagers de la résidence La Retraite en Or Inc, a Girardville, afin d’en accroître le confort, l’accessibilité et la sécurité pour les personnes âgées semi‑autonomes (100 000 $) et la réalisation d’une étude de faisabilité et de plans d’aménagement préliminaires pour développer un concept d’hébergement près du Chalet du 49e à la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette (100 000 $).

Le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Eric Girard, s’est réjoui de cette aide financière qui a pour objectif de générer des investissements avoisinant 1,1 million de dollars au nord du 49e parallèle.

« Le soutien de la Société du Plan Nord est une excellente nouvelle pour les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les trois projets récréatifs soutenus profiteront autant aux résidents qu’aux visiteurs du territoire nordique. À cela s'ajoute un projet essentiel pour le confort et la sécurité de nos aînés. », a-t-il déclaré.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, a elle aussi salué la contribution du FIN en ajoutant que « ces investissements font une vraie différence pour nos communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

Dans l’ensemble du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle, 65 initiatives seront financées par le FIN cette année. Depuis sa création en décembre 2020, le fonds a appuyé 260 projets, générant près de 79 millions de dollars d’investissements dans les régions nordiques.