Une expérience artistique et gourmande au Météore

Cuisine Fusion Météore et les Artistes et Artisans en arts visuels de la MRC Maria‑Chapdelaine unissent leurs forces pour la première fois afin de proposer un événement alliant art et gastronomie : Plein la vue, plein les papilles.

Annie Fortin travaille au Météore depuis deux ans. En parallèle, elle nourrit sa fibre artistique en créant des tableaux durant ses temps libres. Ses patrons, Vincent Beckert et Diana Przywarra, ont récemment accepté qu’elle expose quelques‑unes de ses œuvres au restaurant. Ils se sont alors demandé : pourquoi ne pas voir plus grand? Pour les propriétaires, accueillir d’autres artistes allait de soi.

À la tête du Météore depuis 2023, Vincent Beckert et Diana Przywarra ont la volonté de faire rayonner l’art et la culture dans la région. « En fait, on vient redonner les lettres de noblesse à l’établissement qui initialement était prévu à cet effet-là. Ça a été un théâtre. Ça a été un cinéma. Ça a été toujours pour promouvoir de l’art. Je pense qu’il faut que ça continue », soutient Vincent Beckert.

Une belle collaboration a vu le jour avec les Artistes et Artisans en arts visuels de la MRC Maria-Chapdelaine. La présidente de l’organisme, Manon LeClerc, a tout de suite embarqué dans le projet. « Ça fait partie de notre mission première, rendre les arts visuels accessibles à la population de la MRC et même à l’extérieur », dit-elle.

L’événement Plein la vue, plein les papilles offrira une expérience unique du 28 au 31 janvier. Le public est convié à une soirée spéciale en présence des artistes, le 28 janvier. Dès 17 h, un cocktail de bienvenue sera servi, suivi d’un souper‑vernissage qui permettra de découvrir les œuvres dans une ambiance chaleureuse et gourmande.

Un total de 12 artistes ont confirmé leur présence, soit Annie Fortin, Dyane Girard, Angèle Gosselin, Cindy Grondin, Larry Holls, Louise Larouche, Manon LeClerc, Diane Lévesque, Rachelle Mailhot, Diane Martin, Diane Rousseau et Sogo.

Il sera toujours possible d’admirer les œuvres au déjeuner, au dîner ou au souper durant toute la durée de l’événement.

Partage et échanges

Les participants pourront plonger dans l’univers de chaque artiste en découvrant une sélection de leurs créations.

« On va faire une exposition sur chevalet, indique Annie Fortin. Chaque artiste va apporter deux chevalets et une petite œuvre d’environ douze pouces. Ça va nous permettre de socialiser entre artistes, mais aussi entre les invités. »

La soirée offrira un moment de partage, d’échanges et de conversations.

Ce sera l’occasion pour Annie Fortin de dévoiler ses créations tirées de sa nouvelle collection. « Je vais présenter des visages expressifs mélangés avec des animaux totems. Ce que j’aime, c’est l’art d’âme. C’est le résultat d’un long chemin intérieur », explique-t-elle.

D’un chevalet à l’autre, le public pourra observer une diversité de styles et de médiums, du paysage à l’animalier, de l’aquarelle au crayon de couleur.

Il est recommandé de réserver sa place pour le souper-vernissage. Un menu trois services sera servi.