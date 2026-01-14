Des modifications apportées à deux comtés de la région

Après plusieurs mois d’analyse et de consultations, la Commission de la représentation électorale (CRE) a présenté la nouvelle carte électorale du Québec. Celle-ci apporte des changements à 51 des 125 circonscriptions afin de refléter l’évolution démographique sur le territoire.

Certaines régions, comme l’Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Mauricie et le Nord-du-Québec, demeurent inchangées. En revanche, des ajustements touchent des circonscriptions dans les régions de la Capitale-Nationale, de Laval, de la Montérégie, de l’Outaouais et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un ajustement à Laterrière

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui compte 221 523 électrices et électeurs répartis dans cinq circonscriptions (Chicoutimi, Dubuc, Jonquière, Lac-Saint-Jean et Roberval), un seul changement est apporté.

Il concerne la frontière entre les circonscriptions de Chicoutimi et Dubuc, dans le secteur de Laterrière. Une zone résidentielle, auparavant partagée entre les deux comtés, sera désormais entièrement rattachée à Dubuc.

Deux nouvelles circonscriptions créées

Pour assurer une représentation équitable des citoyens à l'Assemblée nationale, deux nouvelles circonscriptions voient le jour dans des régions en forte croissance démographique.

La circonscription de Bellefeuille est créée dans la grande région des Laurentides et de Lanaudière, qui a vu son nombre d'électeurs augmenter de 11,6 %, le taux de croissance le plus marqué au Québec.

La deuxième circonscription créée, nommée Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, est ajoutée dans la grande région de l'Estrie et du Centre-du-Québec, qui a vu son nombre d'électeurs augmenter de 8,8 %.

Pour compenser l’ajout de ces deux nouveaux comtés, la CRE a procédé au retrait de circonscriptions dans deux régions où les électeurs sont surreprésentés à l'Assemblée nationale.

La région de l'Île-de-Montréal, qui a vu son nombre d'électeurs diminuer de 0,4 % perd donc un comté, de même que la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, où le nombre d'électeurs n’a augmenté que de 0,6 %, faisant de la circonscription de Gaspé celle qui regroupe le moins d'électeurs au Québec, après celle des Îles-de-la-Madeleine, qui bénéficie d’un statut particulier.

« Cette nouvelle carte électorale assure une représentation plus juste et équitable de l'ensemble des électrices et des électeurs », a affirmé Jean-François Blanchet, président de la CRE et directeur général des élections. Selon lui, ces ajustements sont essentiels pour que le vote d’un électeur exerce sensiblement la même influence partout au Québec.