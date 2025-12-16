La collectes des matières résiduelles reportées au Lac-Saint-Jean

La Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean informe que les collectes prévues les jeudis 25 décembre et 1er janvier seront reportées au lendemain, soit les vendredis 26 décembre et 2 janvier.

En raison des surplus des matières résiduelles générées durant cette période, il est possible que certaines collectes accusent un retard sur l’horaire habituel. La consigne est donc de laisser ses bacs au chemin, ces derniers seront vidés dans les meilleurs délais.

Si le bac n’est toutefois pas vidé après deux jours d’attente, la population est invitée à contacter le service à la clientèle de la RMR.

Par ailleurs, les écocentres et le service à la clientèle seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.