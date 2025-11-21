Un nouveau défi pour France Simard à Saint-Stanislas

Après 22 ans d’engagement comme conseillère municipale, France Simard est prête à relever un nouveau défi en tant que mairesse de Saint-Stanislas.

Le départ de Mario Biron, maire pendant seize ans, a été le moment où France Simard s’est sérieusement mise à envisager la mairie.

« Je me disais souvent : celui qui prendra la relève, est-ce qu’il va continuer à entretenir tout ce qu’on a mis en place ? À la municipalité, on s’est développé beaucoup. On a mis beaucoup d’argent. Il faut préserver ce qui a été fait et poursuivre le développement. »

« Un moment donné, ça tournait dans ma tête. Je me suis dit que j’étais capable de le faire. J’ai décidé de me lancer », ajoute celle qui a été élue par acclamation.

À l’occasion de son premier mandat, France Simard a plusieurs projets en tête, mais celui de l’ajout de logements demeure dans ses priorités.

« Il y a du monde qui voudrait peut-être rester ici, mais on n’a pas de logement. Il n’y a pas de maison à louer non plus. Il y a un peu de maisons à vendre. Ce n’est pas ce que le monde cherche. Parfois, les personnes âgées à Saint-Stanislas veulent demeurer ici, mais elles ne sont plus capables d’entretenir la maison et l’extérieur. Elles aimeraient ça avoir un beau loyer tout neuf », soutient-elle.

Il y a un certain temps, la municipalité a acquis le terrain où il y avait autrefois l’école, détruite par un incendie. La municipalité prévoit y construire des logements destinés aux personnes âgées et aux familles.

Saint-Stanislas demeure un milieu accueillant pour les jeunes familles avec ses jeux d’eau, sa patinoire, sa glissade et son parc, souligne France Simard. L’ajout de logements viendrait enrichir l’offre résidentielle pour cette clientèle.

Actuellement, le projet en est à ses balbutiements, toujours dans l’attente de financement.

En parallèle, France Simard a le désir de mettre en place un projet de cuisine collective à Saint-Stanislas, une initiative qui suscite déjà de l’intérêt auprès des citoyens. « C’est du bénévolat. Il y a des femmes qui sont intéressées à ça. Ce qu’elles font comme repas, elles l’apportent chez elles et elles vendent le reste. Il faut se donner des services dans les petites municipalités. »

Le projet pourrait s’implanter dans les cuisines du restaurant Au Clocher, aménagées dans l’église, où tous les équipements nécessaires sont déjà en place.

France Simard accorde aussi une importance à l’entretien des routes.

Dans tous les cas, la mairesse est enthousiaste à l’idée de travailler avec le nouveau conseil municipal composé de Yannick Charbonneau, Jade Valois, Catherine Gagnon et Dave Villeneuve.

France Simard sait qu’elle peut également compter sur le soutien du maire sortant, Mario Biron.