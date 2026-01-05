Des appels d’amitié qui font la différence

Parfois, il ne faut qu’un coup de fil pour briser la solitude. Depuis 2020, le Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine offre un service d’appels d’amitié qui apporte écoute et réconfort aux personnes isolées.

Ginette s’implique déjà dans le bénévolat au quotidien. Elle a ressenti le désir de consacrer encore plus de temps à sa communauté. C’est alors qu’elle a entendu parler des appels d’amitié offerts par le Centre d’action bénévole. Curieuse d’en apprendre davantage, elle a décidé de prendre contact avec l’équipe afin de découvrir ce service de plus près.

« Aussitôt que j’ai fait la rencontre, j’ai accepté tout de suite. J’ai été jumelée avec une personne », dit-elle avec enthousiasme.

Voilà un an que Ginette prend le téléphone, chaque semaine, pour échanger avec la dame associée à elle. « La personne est plus jeune que moi. Elle est déjà dans une résidence. C’est une personne qui ne parle pas beaucoup. Au début, j’ai été tranquillement. J’ai posé des questions. Elle me parlait des activités qu’elle fait. Finalement, elle s’est mise à me parler et à se confier », raconte-t-elle.

Au fil du temps, un lien de confiance s’est tissé entre les deux femmes. L’interlocutrice de Ginette s’ouvre sur ses bons comme ses moins bons moments. Chaque semaine, ce coup de fil, pourtant si simple, a un impact réel dans la vie de la bénéficiaire.

Les appels d’amitié permettent de briser l’isolement et d’apporter du réconfort face à la solitude. « Elle a des contacts avec des personnes. Elle mange à la table avec les autres résidents. Quand elle retourne dans son logement, elle est toute seule. Elle n’a pas d’appel de sa famille. Son besoin est là, de parler au téléphone. Je suis le seul appel qu’elle reçoit », dit Ginette.

Récemment, à la fin d’un échange téléphonique, la dame lui a dit : « Je t’aime ». Ginette a été touchée droite au cœur. « Je suis venue dans l’émotion. C’est valorisant de savoir que la personne nous aime et qu’elle veut continuer. Je ne serai jamais capable de la laisser. »

Conversations riches et variées

Pour sa part, Lucie fait des appels d’amitié depuis décembre 2021. Elle a été en contact avec trois personnes différentes, qui lui ont chacune apporté quelque chose de spécial.

Entre autres, Lucie échange depuis près de trois ans avec un homme. Les conversations sont conviviales et agréables. « Il me raconte toutes sortes de choses. Il me parle de toutes sortes de sujets. Il a fait plusieurs métiers. Il a beaucoup de connaissances. Il s’est renseigné dans tout ça. Il me parle du bon vieux temps. C’est quelqu’un qui cultive beaucoup. Il parle beaucoup de ses semences. On a des points communs. J’aime beaucoup l’histoire et le jardinage. »

Les jumelages sont effectués afin d’assurer une comptabilité réciproque, ce qui facilite les échanges.

Respect, écoute et confidentialité

L’écoute attentive, le respect, le non-jugement et l’attitude positive sont des qualités qui guident les bénévoles dans leur engagement. L’anonymat et la confidentialité demeurent également primordiaux, selon la coordonnatrice de l’action bénévole au Centre, Martine Richer.

« On veut préserver l’anonymat des bénévoles. C’est important. Par exemple, ils vont appeler avec un numéro confidentiel. Dans le jumelage, les bénévoles utilisent seulement leur prénom », explique-t-elle.

« Quand il y a une notion d’anonymat, le bénéficiaire ne se confie pas de la même manière. La personne va être plus à l’aise de nommer les choses. C’est rassurant pour le bénéficiaire. Il sait qu’il peut se confier et que ça va rester confidentiel », ajoute-t-elle.

Encadrement bienveillant

Le Centre d’action bénévole assure un soutien constant aux participants, en offrant une formation dès le départ et des suivis au besoin. « On veut que l’implication bénévole soit valorisante, gratifiante et dans le plaisir », souligne Martine Richer.

Pendant le temps des Fêtes, ceux qui réalisent les appels d’amitié pourront transmettre des cartes de Noël aux bénéficiaires, réalisées dans l’espace bénévole avec l’aide de Catherine Dion.

Selon le Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine, 11 bénévoles actifs ont réalisé 515 appels d’amitié du 1er novembre 2024 au 31 août 2025, pour un total de 25 jumelages.

L’organisme est d’ailleurs à la recherche de nouveaux bénévoles pour répondre aux demandes, car il y a des personnes en attente de recevoir des appels d’amitié. Il s’agit d’une implication qui demande peu de temps et qui se fait au domicile du bénévole.