Dolbeau-Mistassini interpelle le ministère des Transports

La Ville de Dolbeau-Mistassini demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) d’analyser l’intersection du rang Sainte-Marie et de la rue de l’Église afin d’y améliorer la sécurité routière.

En réponse à des plaintes de citoyens concernant la vitesse excessive à l’intersection du rang Sainte-Marie et de la rue de l’Église, la Ville a installé un radar mobile dans le secteur l’été dernier, a informé le maire Rémi Rousseau.

« On s’est rendu compte que c’était vraiment problématique. Il y avait des pointes à 50, 60, 80 et 90 km/h. On veut que le ministère se penche là-dessus pour voir de quelle façon ils pourraient nous aider à trouver des solutions à ce problème », a dit le premier magistrat, lors de la dernière séance du conseil municipal, le 17 novembre dernier.

Les élus ont précisé que l’intersection visée relève de la responsabilité du MTMD.

Soulignons qu’il s’agissait de la première séance ordinaire du nouveau conseil municipal, assermenté le 10 novembre dernier.

Rémi Rousseau en a profité pour prendre la parole en début de soirée, en tant que nouveau maire de la municipalité.

« Je souhaite d’abord exprimer ma gratitude envers les citoyens pour la confiance que vous m’avez accordé. Cette confiance m’engage à vous servir avec rigueur, transparence et ouverture. Ce soir marque le début d’un travail collectif avec les membres du conseil, avec l’équipe municipale et surtout avec vous, citoyens. Nous voulons bâtir une communauté forte, accueillante, tournée vers l’avenir. »

Le premier magistrat a mentionné qu’il souhaite instaurer un climat de travail où le dialogue sera au cœur des décisions.