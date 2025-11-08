Dolbeau accueille l’édition 2025 du Salon des collectionneurs ce samedi

Les amateurs de collections auront de quoi satisfaire leur curiosité ce samedi, alors que la bibliothèque de Dolbeau ouvrira ses portes à l’édition 2025 du Salon des collectionneurs, de 13 h à 16 h.

Plus d’une douzaine d’exposants présenteront leurs trésors, offrant un éventail impressionnant de pièces uniques et de souvenirs.

Parmi eux, Xavier Doucet fera découvrir l’univers des Blocs LEGO, Élliot Bussière les super-héros, tandis que Marc Bouchard proposera épinglettes, cartes de hockey et objets Coca-Cola. Il sera aussi possible d’admirer les pièces de monnaie de Francis Gagnon et Daniel Asselin, ainsi que les timbres de Paul Simard et Roch Soucy. Les amateurs de cartes à collectionner auront droit aux cartes Pokémon de Christophe Landry.

L’événement accueille également des collections plus originales, comme celles d’Elvis présentées par Marthe Lamontagne et Rod Hugues, ou encore les livres sur la mafia de Bernard Tremblay et les épinglettes de Jacques Lavoie.

Les visiteurs auront ainsi l’occasion d’échanger avec des passionnés et de découvrir des pièces parfois rares et insolites.