Une première Route bleue s’installe au Lac-Saint-Jean

Les passionnés de canot-camping auront de quoi se réjouir : le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, en collaboration avec Canot Kayak Québec, inaugure le tout premier parcours de type expédition de La Route bleue sur la rivière Mistassini.

Par la même occasion, il s’agit du tout premier tracé accrédité dans la région du Saguenay Lac-Saint-Jean et du plus long au sein du réseau québécois avec une distance totale de 110 km.

La mise en œuvre de ce projet s’insère dans la planification stratégique 2020-2025 du Parc régional des Grandes-Rivières, fait savoir le directeur général Dominique Gobeil.

« C’était une intention de structurer l’expérience touristique de certains corridors fluviaux, dont la rivière Mistassini. La raison pour laquelle on a commencé par la rivière Mistassini, c’est que c’est la plus accessible, la plus fréquentée et la plus démocratique en termes de niveau de difficulté », explique-t-il.

L’organisation jeannoise se réjouit par ailleurs de collaborer avec l’organisme Canot Kayak Québec. « Le programme de La Route bleue est vraiment une belle opportunité. Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean encourage, dans ses valeurs, la gestion participative et les partenariats. Quand des occasions se présentent avec des gens avec qui nous pouvons joindre nos efforts, ça nous permet d’atteindre les résultats plus facilement, plus rapidement et de façon plus durable. »

Structurer l’expérience touristique

Concrètement, à quoi les utilisateurs de la rivière Mistassini peuvent s’attendre? Une structuration de l’expérience touristique.

En effet, l’objectif est de permettre aux visiteurs de mieux planifier leur aventure et de vivre une expérience adaptée à leurs attentes, notamment en ce qui concerne le niveau de difficulté. Les renseignements essentiels sont accessibles à la fois sur le terrain, le long de la rivière, et par l’entremise d’une application mobile géolocalisée.

« Les gens peuvent télécharger le parcours avant de partir, au moment où ils ont du réseau. Ensuite, ils se voient évoluer sur la rivière en temps réel comme un GPS », explique Dominique Gobeil.

Deux parcours de La Route bleue seront accessibles sur la rivière Mistassini, situés au nord de Girardville. De niveau débutant, le parcours des Mistassins s’étend sur 83 km et représente une expédition de 3 à 5 jours selon le rythme des participants. Si le parcours des Quatre Chutes est plus court, il requiert davantage d’expérience en raison des portages.

Une offre bonifiée

La concrétisation de La Route bleue permet au Parc régional des Grandes-Rivières d’étendre son offre de services.

« Au niveau de notre mission et de notre leadership comme producteur d’aventures, c’est fondamental de donner accès aux rivières. Souvent, on présente les rivières à partir de sentiers pédestres, de passerelles, de différentes infrastructures. Là, on est vraiment dans une expérience nautique », souligne Dominique Gobeil.