Le cinéma de Dolbeau-Mistassini se refait une beauté

Avec ses nouveaux bancs confortables, ses fauteuils inclinables électriques en première rangée, le réaménagement des paliers et une couche de peinture fraîche, le cinéma de Dolbeau-Mistassini fait peau neuve.

Dès l’acquisition du cinéma de Dolbeau-Mistassini, il y a près d’un an, les nouveaux propriétaires, le Groupe Azur Divertissements, avaient déjà prévu de moderniser les lieux.

« Notre but est de réparer les cinémas qui sont en mauvais état et qui sont sur le point de fermer, indique le copropriétaire, Yvan Fontaine. On les reprend. On les rénove. On les met au goût du jour. On fait ça normalement dans les petites villes entre 10 000 et 20 000 habitants. C’est super important pour l’économie. »

Le Groupe Azur Divertissements opère six cinémas et un ciné-parc à travers la province notamment en Estrie et dans la Capitale-Nationale.

Yvan Fontaine est persuadé que l’industrie du cinéma a encore de beaux jours devant elle. « Depuis des décennies, les gens disent que le cinéma va disparaître. Le cinéma évolue. Il va toujours rester là. C’est une sortie sociale en même temps. Ce n’est pas la même sensation de regarder une comédie seul dans son salon que de la vivre en salle entouré de cent spectateurs. C’est une expérience complètement différente. Tu ne peux jamais te faire du popcorn aussi bon chez toi qu’au cinéma », dit-il.

Au cours de la dernière année, les nouveaux propriétaires du cinéma de Dolbeau-Mistassini ont bonifié les horaires de projection, en plus d’ajouter les films des Aventuriers voyageurs à la programmation. Le cinéma d’auteur a aussi fait son apparition.

Construit au début des années 1990, le cinéma de Dolbeau-Mistassini n’avait jamais été rénové. En octobre, les trois salles ont bénéficié d’un véritable coup de fraîcheur.

« Les bancs avant étaient très serrés. On a allongé les paliers. On a remplacé tous les fauteuils. On a repeinturé. On va changer tous les systèmes de son », énumère Yvan Fontaine, en précisant que les écrans seront aussi remplacés.

En nouveauté, des bancs électriques inclinables ont été installés à la première rangée, pour rehausser le confort des cinéphiles.

« On va avoir les cinémas les plus à jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean », lance avec enthousiasme le copropriétaire.

D’ici le temps des Fêtes, l’entièreté de la cantine sera rénovée. « On va refaire les salles de bain. On va les déplacer. On va agrandir le comptoir de concession. On a une nouvelle machine à popcorn. On a plein de nouveaux équipements qu’on ne peut pas installer encore », indique-t-il.

En novembre dernier, le Groupe Azur Divertissements avait également fait l’acquisition du cinéma de Roberval, où des travaux de rénovation similaires sont prévus.