Éric Girard nommé ministre du Développement économique régional et responsable de la région

Éric Girard a été nommé ministre délégué au Développement économique régional et responsable de la région aujourd’hui, lors du remaniement du gouvernement de François Legault.

Sept ans après avoir été élu député de Lac-Saint-Jean, il succédera ainsi à Andrée Laforest qui a quitté son poste pour se lancer dans la mairie de Saguenay.

Dans sa déclaration sous serment, il a juré de remplir ces nouvelles charges avec honnêteté et justice, comme le veut la tradition.

Rappelons qu’Éric Girard a été élu à l'Assemblée nationale pour la première fois en 2018 puis réélu en 2022.

Il est bien connu aussi pour ses implications, notamment avec l'Union des producteurs agricoles (UPA). Avant son arrivée en politique, il a également été maire de Saint-Nazaire de 2002 à 2009.

Plus de détails et réactions à venir.