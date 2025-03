Portes ouvertes sur le Lac dévoile une capsule vidéo sur l’intégration des immigrants

Dans le cadre de la Semaine d'Actions contre le Racisme et l’Égalité des Chances (SACR) qui se tient jusqu’au 31 mars l’organisme Portes ouvertes sur le Lac, dont des bureaux sont situés à Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Alma a dévoilé une nouvelle capsule vidéo visant à faire connaître son équipe de travail.

« On veut ainsi mettre de l’avant le travail soutenu de l’équipe. L’organisme est très engagé et joue un rôle clé dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, permettant à ces derniers de mieux s’adapter à leur nouvel environnement et de construire un avenir prometteur parmi nous », explique Paméla Gagnon, responsable du développement et des communications chez Portes ouvertes sur le Lac.

« Pour démontrer l’approche humaine de l’organisme, le scénario de la vidéo est inspiré de réalités vécues mettant en scène son équipe et les candidats qui se sont gentiment prêtés au jeu. »

Faire connaître sa mission

Pour Portes ouvertes sur le Lac, cette capsule marque une étape importante dans sa volonté de mieux faire connaître sa mission et de renforcer ses liens avec les partenaires et la communauté.

« Nous participons à la 25e édition de la SACR sous le thème @Ri:Le Québec: terre d’accueil ? Défis et solutions pour une société sans racisme@Ri. Il paraît essentiel que notre société poursuive sa réflexion sur l’inclusion des personnes immigrantes et le vivre-ensemble », ajoute-t-elle.

« À travers la création et la diffusion de ce visuel téléchargeable, l’organisme souhaite contribuer au rapprochement entre tous les Québécois et Québécoises, peu importe leurs origines, et encourager une réflexion collective sur l’accueil des personnes immigrantes dans notre région », conclut-elle.

Le projet a été financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Lien vers la capsule : https://youtu.be/nkbCrVvTAQM?si=fj9gEsTB1lem1Sgv.