Un nouveau sentier de marche pour les jeunes familles et les chiens

La Petite Ferme à Orace offrira chaque semaine des activités de marche pour les propriétaires de chien ainsi que pour les jeunes familles. En attendant la saison des légumes et les visiteurs, la ferme située dans le rang Saint-Joseph à Dolbeau-Mistassini veut permettre à la population de profiter de son sentier aménagé.

Chaque mercredi à partir de 18h30, les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur le site de la Petite Ferme à Orace en compagnie de leurs compagnons poilus. Cette nouvelle activité répond à un besoin pour les propriétaires de chien du secteur selon l’organisatrice, Andréa Langlois-Paré.

« Je sais que l’hiver, il n’y pas beaucoup d’endroits pour se promener avec les chiens. Nous avons un beau terrain que nous entretenons et nous nous sommes dit que nous allions en faire profiter les gens. On espère que les gens vont participer », mentionne Andréa Langlois-Paré.

Elle-même propriétaire de 2 chiens, c’est Andréa qui anime la marche d’une durée d’environ 40 minutes sur le terrain de la ferme.

« Les chiens doivent être habitués à la présence d’autres chiens et on demande qu’ils soient attachés, pour des raisons de sécurité. C’est une belle occasion pour faire prendre l’air à nos animaux et discuter en même temps. Si les gens participent, nous sommes ouverts à organiser une deuxième sortie durant la semaine », ajoute-t-elle.

Pour seulement 3$, les participants ont accès à un magnifique sentier boisé entretenu chaque semaine.

« C’est dans les valeurs profondes de notre ferme de rendre nos activités accessibles à tous. Le petit montant que nous demandons aux gens nous permet d’entretenir le sentier et d’organiser l’activité. »

Marche familiale

En plus des marches pour chien le mercredi, la Petite Ferme à Orace organise également des sorties le dimanche pour les jeunes familles qui souhaitent profiter des belles journées d’hiver avec leurs enfants.

« Notre sentier est l’endroit parfait pour permettre aux parents de marcher et amener les enfants en traineaux. C’est aussi une belle occasion de rencontrer d’autres familles », conclut Andréa.