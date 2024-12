Ses fils lui rendent hommage

Deux des fils du Dolmissois Réal Pelchat, connu pour son implication de plusieurs années dans son milieu, ont tenu à rendre hommage à leur père décédé il y a quelques jours à l’âge de 86 ans.

L’un d’eux, le chanteur à succès Mario Pelchat, a écrit une publication émouvante sur les réseaux sociaux, insistant sur l’exemple que son père lui a donné tout au long de sa vie.

« Quand j’étais petit, du haut de mes 3 ou 4 ans, j’allais avec maman sur les chantiers de construction où papa travaillait et à chaque personne que je croisais, je leur disais fièrement “je suis le fils de Réal Pelchat”. J’étais tellement fier de mon père! Il était aimé de tous, j’étais impressionné quand nous entrions dans les commerces, tout le monde le saluait “salut Réal, salut Réal, salut Réal”, ça renforçait mon idée que mon papa était le meilleur! » écrit le chanteur.

Il ajoute «je voulais un jour lui ressembler, être connu et reconnu comme lui. Les années ont passé et je l’ai souvent entendu dire à tous ceux qu’il croisait “Je suis le père de Mario Pelchat” ça me gênait, je ne voulais pas qu’il fasse ça, mais je comprends au fond qu’il était fier et que c’était sa manière de me le faire savoir. Mon père a terminé aujourd’hui son voyage ici-bas. Ma tristesse est immense, mais ma fierté de l’avoir eu comme modèle est encore plus grande. Je t’aime papa. Tu as été formidable! Fais bonne route. Embrasse maman et Johanne. Ton fils Mario XXX ».

Pour sa part, son autre fils, Éric, y est allé lui aussi d’un hommage bien senti : « câline qu’on a passé de beaux moments ensemble dans la dernière année, je t’ai accompagné dans tes épreuves et tu m’as accompagné dans les miennes. Tu étais toujours aux petits soins avec moi, comme si j’étais encore un petit garçon de 10 ans, tu disais : comment va ton genou mon homme, veux-tu du voltaren? » Tu disais aussi : « Comment va ton épaule? Veux-tu que je te frotte? ». Il pensait à mon bien-être avant de penser au sien. Je lui disais : « Non non papa c’est correct, papa viens-tu faire un tour de camion? » Ça, il aimait ça, il me répondait « Oui, on va aller brûler du gaz ». Nous y allions avec son camion qu’il aimait tant, on pouvait discuter de tout et de rien et on allait manger un hot-dog avec un bon Pepsi et des frites, il se délectait, il était content…

Éric Pelchat insiste aussi sur les qualités de travailleur de son père. « Tu étais un homme intègre, honnête, aimant et extraordinairement travaillant. Tu valais 2 hommes, peut-être même 3. Papa, tu retrouves aujourd’hui ta petite Raymonde et ta grande fille Johanne, ton bon t’chum Rodrigue aussi tu m’en parlais presque tous les jours, repose en paix papa tu le mérites » conclut-il.

L’épouse de Réal Pelchat est décédée en 2019, alors que leur fille, Johanne, a succombé en bas âge d’un cancer. Mario Pelchat avait aussi rendu hommage à son grand-père, notamment en lui dédiant une chanson intitulée Le Semeur.