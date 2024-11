Une saison 2025 sous le signe de la relance 

Le Circuit de vitesse motorisé (CVM) du Saguenay-Lac-Saint-Jean lancera en janvier prochain sa prochaine saison de courses. Il s’agira, selon son co-président Sylvain Néron, d’une saison de relance pour le circuit qui a été affecté dans les dernières années, d’une part par la pandémie, et d’autre part par des hivers peu favorables.

Après avoir connu des saisons d’environ huit courses où plusieurs dizaines de coureurs peuplaient le circuit, le CVM a connu des années plus difficiles depuis que la pandémie a frappé.

Les hivers n’ont pas été cléments pour la tenue d’évènements de ce type dans les dernières années, avec un manque de neige, de glace et des changements de température soudains.

De plus, l’an dernier, le CVM a connu un problème au niveau de l’implication de ses membres, ce qui a réduit la saison 2024 à une seule course.

« On veut revenir à ce que le circuit était il y a quelques années et on croit qu’on peut y arriver. On pense que si on met les efforts, les pilotes seront de retour, et le nombre de courses pourra augmenter aussi. On ne ferait pas ces efforts si on n’y croyait pas », commente Sylvain Néron.

Saison 2025

Quelques détails restent encore à confirmer en vue de la saison à venir, indique Sylvain Néron. Si quatre journées de courses sont prévues cette année, une question d’assurance demeure dit à encore être réglée.

« Le problème actuellement avec les assurances, c’est que c’est long avoir un retour. Il n’y a que deux compagnies au Canada qui peuvent nous assurer. Donc, on attend l’approbation des assurances afin d’officialiser les évènements de la saison. »

Le co-président du CVM se fait toutefois rassurant, affirmant que la question des assurances ne devrait pas mettre en péril la prochaine saison. Les organisateurs du circuit ont bon espoir d’obtenir les autorisations nécessaires sous peu.

Sous toute réserve, M. Néron mentionne que le calendrier 2025 du CVM devrait être lancé le 11 janvier à Desbiens, en collaboration avec le Parc Octopus. La deuxième course devrait quant à elle avoir lieu le 1er février au relais Évasion Péribonka, à l’Ascension-de-Notre-Seigneur. La saison devrait se terminer en grand les 21, 22 et 23 février lors du Grand prix de Roberval.

Mission

Enfin, Sylvain Néron indique que le CVM est activement à la recherche de nouveaux partenaires afin de les appuyer dans la relance du circuit.

« Les partenaires sont importants, ils nous permettent d’augmenter notre visibilité, d’attirer des coureurs de haut niveau de partout au Québec et d’offrir un beau spectacle. »

À ce titre, le co-président en profite pour rappeler la mission du CVM.

« Nous, la priorité est accordée à la sécurité des pilotes et des spectateurs. On leur offre un circuit pour venir s’amuser et courser de manière sécuritaire. Tout est encadré, on a de la sécurité, des ambulanciers. On veut éviter que ces gens-là aillent faire des courses ailleurs et qu’ils se mettent eux ou les autres en danger. »