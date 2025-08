Une saison à succès à Dolbeau-Mistassini malgré la température

La météo n’empêche pas les vacanciers de profiter de l’été et les campings de Dolbeau-Mistassini profitent d’un bel achalandage jusqu’à maintenant.

Le responsable aux opérations à Tourisme Dolbeau-Mistassini, Dan Saint-Gelais, affirme avoir enregistré quelques annulations en début de saison dues aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Celles-ci n’ont toutefois pas eu d’impact majeur sur l’achalandage des campings Vauvert et Des Chutes, qui sont tous deux occupés à près de 95 % de leur capacité maximale pour les terrains trois services. Le nombre de vacanciers a augmenté en parallèle à l’année précédente et une majeure partie de leurs visiteurs proviennent de l’extérieur de la région. Dan Saint-Gelais explique cet achalandage par les événements qui se déroulent dans l’actualité et la relation qui s’est effritée avec nos voisins du sud. « Les gens arrivent en grande partie de la région de Montréal et de Québec. L’effet des vacanciers qui ne vont pas aux États-Unis est très ressenti et on affiche complet pour les deux semaines de la construction à chacun des campings. C’est une très belle année et les chiffres sont positifs », dit-il.

Pour le Camping Saint-Louis, son propriétaire, Luc Tremblay, tire une fierté des efforts posés pour développer le côté humain et familial de son offre. « On fait beaucoup d’animation. On a des cours de danse country et des tournois de pétanque à toutes les semaines, un nouveau jeu de pickleball, une piscine avec glissade d’eau, des activités comme le Noël des campeurs et un énorme chapiteau qui peut être complètement fermé ou ouvert selon la température. Ça nous permet de continuer nos activités de groupe et de s’adapter aux humeurs de Dame Nature », explique-t-il.

M. Tremblay accorde également une importance aux visites de groupe tel que Camping Caravaning Saguenay et Camping Caravaning Lac-St-Jean. « On a construit 45 nouveaux terrains pour les accueillir. Ils viennent trois fois cette année et quatre fois l’an prochain, ça nous aide beaucoup et on est heureux de les recevoir. » Ces groupes ont comme objectif d’unir les adeptes du camping et du caravaning chaque semaine dans un nouvel endroit afin de contribuer au développement de la pratique de ce loisir.

Bien des activités sont encore à venir pour l’ensemble des campings et il est possible pour tous de s’y rendre jusqu’à la fin de la saison en septembre prochain.