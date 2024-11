All Boivin probablement en fuite avec sa compagne Yaulise Lemieux-Bellavance

Les policiers demandent à nouveau l’aide du public dans le but de retrouver le criminel fugitif All Boivin, 35 ans, en republiant sa photographie et en ajoutant celle de sa compagne de fuite Yaulise Lemieux-Bellavance, 26 ans.

L’enquête tend à démontrer que les deux fugitifs qui manquent à l’appel depuis le 23 février 2023 sont toujours ensemble, selon l'escouade régionale mixte (ERM) de Saguenay.

De plus, il est fort possible qu’ils utilisent de fausses identités, notamment celles de Jacob Tremblay et de Mariane Peto.

Depuis qu’All Boivin est recherché, des dizaines d’évènements violents sont survenus au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Québec ainsi que sur la Côte-Nord. Il est ici question d’enlèvements, de séquestrations, de menaces, d’incendies criminels, de voies de fait, de décharges d’arme à feu, de tortures ainsi que de tentatives de meurtre.

Les différentes enquêtes rattachées à ces actes violents indiquent qu’All Boivin est fortement impliqué à titre de commanditaire et de dirigeant. Rappelons qu’une récompense allant jusqu’à 250 000$ est offerte par le programme BOLO pour son arrestation.

Toute information sur des actes criminels ou des évènements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264