Les incontournables de la chasse 2025

La chasse est une activité formidable pour profiter pleinement de la nature. Que vous partiez en quête de gros ou de petit gibier, il faut cependant vous équiper adéquatement pour en profiter. En prévision de l'automne, je suis partie à la découverte de ce sport extrêmement prisé dans la région. J'ai ensuite compilé les articles incontournables de la chasse, histoire de ne rien oublier à la maison !

LES VÊTEMENTS

Pour une garde-robe adapté à la saison de chasse, les couches de base sont primordiales. Elles régulent la température et vous gardent au sec en évacuant l'humidité. J'affectionne tout particulièrement la marque Alizée, disponible chez Ferlac, qui conçoit ses produits au Québec.

Pour les bottes de chasse, l'idéal est d'en avoir deux paires ; ainsi, on ne ruine pas une journée entière à cause des pieds froids ou mouillés. Selon la saison pendant laquelle vous chassez, vous déterminerez si vos bottes doivent être isolées ou non. Prenez en considération vos déplacement prévus : pour une journée de marche constante, des bottes de style randonnée avec un bas niveau d'isolation sont préférables, alors que la chasse à partir d'un abri ou d'un mirador requiert des bottes plus chaudes, en néoprène ou en caoutchouc.

Le dossard fait aussi partie des indispensables pour la chasse. Obligatoire en tout temps par-dessus toutes les autres couches de vêtements, il permet de rester visible aux yeux des autres chasseurs et, ainsi, d'éviter tout accident. Quitte à avoir un accessoire obligatoire, autant le rendre utile : il en existe des versions avec cartouchière intégrée chez Pronature.

