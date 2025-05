Voici la première édition du Café pressé, portrait quadrimestriel du monde des affaires dans la MRC Maria-Chapdelaine! Ce bulletin, publié trois fois par année, résume les activités économiques des derniers mois dans un format adapté pour le lectorat pressé, juste le temps d’un café.

Expansion des activités de l’organisme Tournant 3F

L’organisme s’est récemment annoncé comme concessionnaire du Centre touristique Vauvert sur le Lac. Un nouveau projet, le Marché 3F, a également ouvert ses portes sur l’avenue de la Friche dans le local voisin de la nouvelle station-service Harnois. L’équipe du Tournant 3F offre des menus du jour le midi et une formule table d’hôte le soir, sans oublier les mets préparés, le service de traiteur et les pâtisseries maison.

Modernisation numérique au CEMR

Le CEMR entame une grande transformation numérique. La transition, appuyée par la SADC, compte l’ajout récent d’un module transactionnel à son site Web. Cette automatisation des inscriptions et des paiements en ligne permet de concentrer les efforts de l’administration dans la mission du CEMR, dont l’ajout de nouvelles cohortes de formation. Notamment, la formation en bien-être et santé mentale pour les entrepreneurs, qui a eu un fort succès, sera reconduite à deux reprises cette année.

Agrandissement annoncé pour le Marché de Girardville

Pour répondre à des besoins croissants, le marché de Girardville prévoit un agrandissement de 2 000 pieds carrés pour l’ajout d’une cuisine de transformation conforme aux normes du MAPAQ. Celle-ci permettra la production de repas prêts à manger destinés à une clientèle variée (garderie, école, résidence pour aînés, etc.) L’initiative vise à offrir des services alimentaires abordables et accessibles, tout en valorisant l’achat local. Le projet comporte aussi une dimension environnementale : réduction des déchets par la mutualisation des services, utilisation d’emballages écologiques, implantation d’un système de compostage et mise en place d’un circuit de proximité avec les producteurs et commerces du territoire.

