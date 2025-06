Lancement du projet de restauration pour le Parc Centre-Ville

La Société de gestion environnementale (SGE) a présenté dimanche dernier son projet de restauration du milieu naturel du Parc Centre-Ville de Dolbeau-Mistassini. Cette initiative vise à améliorer la santé écologique du site et à sensibiliser la population sur l’importance des milieux humides urbains.

Le coût total du projet est évalué à 225 000$. La Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC de Maria-Chapdelaine soutiennent financièrement l’initiative. La SGE peut également compter sur les contributions financières de l’Agence de l’eau du Canada, de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et du Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD).

« Ce projet témoigne de notre engagement à offrir à la population un espace vert revitalisé, tout en contribuant à la protection de nos milieux naturels urbains », a déclaré André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini.

Aménagé par la SGE en 1995, le Parc Centre-Ville traverse un marécage riverain et un ruisseau qui se jette dans la rivière Mistassini. Des enjeux environnementaux tels que l’érosion des berges, l’accumulation de sédiments et la pollution du lieu ont mené à la création de ce projet de restauration.

« Ce projet illustre parfaitement ce qu’il est possible d’accomplir lorsque plusieurs acteurs unissent leurs forces pour préserver notre patrimoine naturel », mentionne pour sa part Mélanie Jomphe, présidente de la SGE.

Les travaux qui seront réalisés prochainement par la SGE incluent le retrait des déchets et la stabilisation des berges. L’organisme a également prévu la plantation de végétaux indigènes pour améliorer la biodiversité et la qualité de l’eau.

Sensibilisation auprès des jeunes

Le projet de valorisation des milieux humides a pris son envol le 30 mai avec une activité éducative en collaboration avec l’école primaire Sainte-Thérèse. Les élèves ont eu l’occasion de découvrir le site, d’en apprendre davantage sur ses fonctions écologiques, les espèces qui y vivent ainsi que les enjeux liés à sa préservation.

Une série de consultations citoyennes sera prochainement lancée afin d’établir le choix des thématiques qui figureront sur les futurs panneaux éducatifs du parc. Ces affichent auront pour objectif de mettre en lumière la richesse des écosystèmes présents dans le parc et leur rôle dans la préservation de la biodiversité locale.