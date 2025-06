Albanel, une municipalité vivante

Contenu commandité

Avec une population de 2 220 habitants, la municipalité d’Albanel est un endroit animé et dynamique. Étant l’une des municipalités de la région avec le taux le plus faible de dévitalisation, Albanel est l’endroit idéal pour fonder une famille.

DE TOUT POUR TOUS

Le centre-ville bénéficie de plusieurs installations qui savent satisfaire tant les grands que les petits. Le maire, Dave Plourde, est fier de dire que la renommée d’Albanel est son esprit familial et de communauté, et que la municipalité continuera de se développer à cet effet.

On y retrouve une piscine municipale, des parcs aménagés, un camping, des pistes cyclables facilement accessibles, une proximité avec la nature et bien d’autres.

Sans oublier le Festival de la gourgane, qui revient chaque été depuis 50 ans maintenant, procurant des spectacles et des activités gratuites pour tout le monde.

PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES

De nombreuses options s’offrent présentement à ceux qui voudraient venir se construire. Quatre terrains sont disponibles à la construction de maison résidentielle sur la rue Tremblay et font partie d’un quartier paisible où les prix de vente se situent entre 13 000$ et 16 000$.

Pour la création d’un immeuble à logements, un terrain de 4 854 m² est présentement à vendre sur la rue Principale. Plusieurs services tels que l’école primaire, les parcs et le dépanneur sont à proximité. Un besoin est présent pour une construction de la sorte: plusieurs Albanélois plus âgés souhaiteraient changer leur maison pour quelque chose de plus approprié à leur situation, tout en restant dans la municipalité qu’ils apprécient tant.