Cet été, osez le vertige au Parc le Trou de la Fée!

Contenu commandité

Cet été, vivez une aventure grandeur nature au Parc le Trou de la Fée, un joyau naturel situé au cœur du Lac-Saint-Jean. Du 7 juin au 19 octobre, laissez-vous transporter par un décor à couper le souffle, où cascades, canyons, sentiers en forêt et expériences immersives s’unissent pour vous offrir une journée mémorable.

Cette année, le Parc dévoile un tout nouveau parcours: le sentier de la montagne, avec son impressionnant plancher de verre à 60 mètres au-dessus de la majestueuse rivière Métabetchouane! Laissez-vous envahir par l’adrénaline en découvrant le canyon sous vos pieds. Le trajet vous mène également sur des passerelles audacieusement ancrées aux parois rocheuses, ainsi qu’à un pont suspendu vertigineux de 34 mètres de long. Marchez littéralement « au-dessus du vide ».

Le Parc, qui a accueilli plus de 27 000 visiteurs en 2024, propose cinq sentiers aux ambiances variées: des chutes impressionnantes, des ponts suspendus audacieux, une coulée verdoyante qui invite à la contemplation, ainsi que des passerelles ancrées à même le roc. Le sentier de la Promenade permet quant à lui de découvrir les vestiges de la centrale hydroélectrique et de parcourir le même trajet que l’ancienne conduite d’amenée d’eau.

Les amateurs de découvertes souterraines seront comblés par la visite guidée de la caverne. Formée il y a plus d’un milliard d’années dans le granit du Bouclier canadien, elle maintient une température constante de 4,5 °C et abrite trois chambres fascinantes. Vous en apprendrez aussi plus sur une petite habitante discrète: la chauve-souris brune, espèce protégée au Québec.

Prolongez l’expérience avec ÉCHO, la mémoire des pierres, un spectacle immersif à 360 degrés projeté dans une salle creusée dans le roc. Sons, lumières, frissons et émotions vous feront revivre l’histoire du territoire d’hier à aujourd’hui. Et pour les personnes à mobilité réduite, bonne nouvelle: grâce à la réalité virtuelle, il est possible de visiter la caverne et de survoler la rivière Métabetchouane confortablement installé dans le pavillon d’accueil.

Plusieurs forfaits sont offerts selon vos envies: visite du parc, expérience multimédia, exploration de la caverne ou même une version virtuelle. Le forfait complet, incluant tout, est à 36 $ par adulte. Prévoyez de 3 à 4 heures pour profiter pleinement du site.

Émerveillement garanti pour toute la famille!

Parc le Trou de la Fée

Chemin Trou de la Fée, 7e avenue, Desbiens

418-346-1242

www.parcletroudelafee.com