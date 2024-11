L’atelier du fil : tisser un avenir écoresponsable

Contenu commandité

Félicitations à L'atelier du fil, lauréat du Prix L'Écoresponsable lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Depuis une décennie, L’Atelier du Fil combine passion de la couture et engagement écoresponsable. Spécialisé dans la vente de tissus et la réparation, l’atelier offre des services de recouvrement et de couture pour prolonger la vie des biens, réduisant ainsi les déchets et l’empreinte écologique. La propriétaire considère l’écologie comme le cœur même de son entreprise, soulignant que sans recyclage, celle-ci n’aurait pas raison d’être.

L’atelier réutilise les retailles de tissus pour des créations locales et redistribue des tissus et machines à coudre aux écoles et aux personnes dans le besoin. Cette approche permet de diminuer les déchets tout en soutenant la communauté, prouvant que couture et durabilité peuvent aller de pair.

41 rue De Quen, Dolbeau-Mistassini • 418 276-2123