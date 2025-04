André Guy espère du soutien pour le renouvellement des centres-villes

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, espère que le prochain gouvernement fédéral soutiendra les municipalités dans le renouvellement de leur centre-ville. Il espère aussi entendre les candidats dans le comté Lac-Saint-Jean se prononcer sur les enjeux forestiers et de main-d’œuvre dans le cadre de la campagne électorale.

Selon André Guy, le prochain gouvernement se doit de venir en aide aux municipalités qui, comme Dolbeau-Mistassini, entreprennent une démarche afin de dynamiser et améliorer leur centre-ville. L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a aussi exprimé cette demande au gouvernement fédéral dernièrement.

« J’aimerais que DEC Canada garantisse une somme pour ces projets. L’amélioration des centres-villes est un enjeu important pour les municipalités de partout à travers la province. Si le gouvernement souhaite nous aider et contribuer à créer de l’emploi, il peut le faire à travers le renouvellement des centres-villes », explique André Guy.

Le maire ajoute que la ville de Dolbeau-Mistassini a beaucoup investi dans son centre-ville au cours des dernières années. D’ailleurs, les résultats de la démarche entamée par la Table de dynamisation commerciale et la firme MOCOM seront présentés à la population à la fin du mois.

Forêt et travailleurs étrangers

André Guy partage les préoccupations du préfet Luc Simard en lien avec l’industrie forestière et les restrictions liées aux travailleurs étrangers temporaires.

« Pour Dolbeau-Mistassini, l’industrie forestière est absolument essentielle. Nous n’entendons pas le fédéral sur le dossier forestier et sur le caribou, c’est resté lettre morte. On ne sait pas à quoi s’attendre. Nous avons besoin de clarifications », mentionne-t-il.

« Les nouvelles restrictions sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires sont un autre dossier prioritaire pour notre ville. La région au complet est affectée par ces mesures et tout le monde est inquiet. J’ai parlé avec plusieurs commerçants dolmissois qui me disent tous à quel point ces travailleurs sont essentiels pour leur entreprise », ajoute-t-il.

André Guy a du mal à s’expliquer cette situation et affirme que cela risque de « créer un problème économique important ».

« À Dolbeau-Mistassini, c’est près de 350 travailleurs étrangers qui ont choisi de s’installer dans notre ville. Ce sont des gens qui sont ici depuis déjà quelques années, qui occupent des postes dans des entreprises du secteur et qui sont francisés. J’ai de la difficulté à comprendre pourquoi on veut faire marche arrière », déplore le maire.

Programmes

Finalement, le maire demande que le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) soit maintenu. Actuellement, les deux paliers de gouvernement ne parviennent pas à s’entendre sur le transfert de ces sommes.

« C’est plus d’un milliard de ce fonds qui doit servir au rajeunissement de nos infrastructures. On souhaite que ces sommes soient transférées rapidement au gouvernement provincial, sans condition. Ce sont les villes et les contribuables qui sont pénalisés par cette situation », conclut-il.