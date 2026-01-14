Les prix des propriétés dans la région n’iront pas en baissant en 2026

Les prix des propriétés au Saguenay-Lac-Saint-Jean n’iront pas en baissant pour la prochaine année, si on en croit les chiffres ressortant du plus récent bilan annuel de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

En effet, le marché immobilier du Saguenay a été particulièrement actif en 2025, et suivra la même courbe en 2026. L’APCIQ fait état que les ventes de propriétés (condominiums, plex et unifamiliales) ont connu une augmentation de 8% par rapport à 2024, un résultat qui dépasse de loin les observations des dix dernières années.

Par ailleurs, le délai de vente s’est établi à 2,9 mois pendant la dernière année, alors que le nombre de propriétés mises en vente a connu une importante baisse. Pour ce qui est du prix, une hausse moyenne de 15% a été enregistrée.

Ce sont les propriétés de type plex qui ont connu la plus forte hausse de prix à 22%, pour atteindre en moyenne 335 500 $. Le prix des maisons unifamiliales a aussi grimpé de 15% par rapport à 2024, pour se situer à 340 000 $.

Rejointe par Le Quotidien, la directrice adjointe et économiste principale à l’APCIQ, Camille Laberge, mentionne que cette pression sur le marché immobilier accentue les enjeux d’accès à la propriété avec des prix qui montent en flèche, alors que l’offre ne suit pas la courbe.