Une hausse des taxes foncières limitée à 1.43 % en 2025

Malgré un budget avec des dépenses en hausse de 4,7 % et qui atteint 7 747 688$ en 2025, la municipalité de Normandin a pu modérer l’effort financier qu’elle demande à ses contribuables cette année.

Le budget adopté par les élus prévoit une augmentation du compte de taxes limitée à 0.01$ du 100$ d’évaluation pour l’ensemble des taux de taxation. Pour le propriétaire d’une maison moyenne estimée à 165 803 $, cela représentera 25 $ de plus que l’an dernier. Le coût des services municipaux reste à 679$.

Le maire Jean Morency souligne que l’augmentation des revenus venant des transferts gouvernementaux, avec, entre autres, le partage du point de TVQ, a permis de compenser la croissance des dépenses municipales.

« Cette année, ce qui a fait la différence et nous a permis de diminuer la proportion de revenus qu’on demandait aux citoyens, ce sont les transferts. Ils ont augmenté de 24%. Le conseil voulait donc se limiter à un sou d’augmentation. Pour une résidence moyenne, on parle d’une hausse de 1,43 %. Au niveau des services, les ajustements qu’on fait durant les dernières années nous ont permis de maintenir le tarif. La facture pour les matières résiduelles est de 237$, mais c’est très léger comme augmentation. »

Dépenses en hausse

Au chapitre des dépenses, Normandin compte investir 39 % plus d’argent en 2025 pour la voirie, les parcs et l’embellissement.

La municipalité a aussi choisi de bonifier de 30% le budget pour les loisirs et la culture.

Jean Morency ajoute que le conseil souhaite également poursuivre la bonification des sommes dédiée à l’entretien des infrastructures.

« Même si le plan de rapiéçage 2024 a permis de réaliser davantage de travaux de réfection et d’améliorer l’état de certains secteurs, plusieurs rues ont encore besoin d’amour. Ce budget a donc été bonifié de 40 000$. En plus de maintenir les augmentations consenties en 2024, de nouvelles sommes sont également affectées totalisant 33 000$ pour les postes d’entretien des fossés, de réfection des ponceaux et de rapiéçage de la chaussée. »

Le maire de Normandin termine en mentionnant qu’un montant de 150 000$ a pour sa part été réservé pour la mise à jour d’une étude réalisée en 2017 sur l’état des réseaux d’eaux potables/usée et des chemins à l’intérieur du périmètre urbain.

Budget transitoire

« D’un point de vue de la gouvernance, le budget 2025 peut être qualifié d’un budget transitoire vers une logique de gestion des actifs municipaux. Plusieurs actions ont été entreprises des mandats octroyés en 2024 pour mieux connaître l’état des infrastructures. Leurs rapports seront déposés en 2025. On a aussi des plans pour le maintien et le développement des bâtisses comme l’hôtel de ville, le centre communautaire et l’aréna qui sont en cours de rédaction. »