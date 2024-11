Végécube : pratiquer le jardinage à l'année

Les amateurs de jardinage n’auront bientôt peut-être plus besoin de se priver de leurs propres légumes durant l’hiver. La nouvelle technologie innovante mise en place par Végécube représente une marche importante vers une autonomie alimentaire accessible à tous. L’entreprise, dont l’usine est installée à Saint-Félicien, a récemment débuté la commercialisation de ses modules de jardinage en terreau intérieurs.

Le fondateur Yannick Tremblay et ses partenaires travaillent depuis plusieurs années sur un produit qui pourrait changer radicalement les modes de consommations. Jusqu’à présent, c’est près de 1,5 M$ qui ont été investis dans ce projet.

« Les balbutiements de ce projet remontent à 2017. De base, je suis quelqu’un de sensible à l’enjeu d’autonomie alimentaire. À l’époque, je regardais ce qu’il y avait sur le marché pour faire pousser mes propres légumes. L’hydroponique et l’aéroponique, c’est mieux que rien, mais ça n’équivaut pas à la qualité que l’on va chercher avec la culture en terreau », raconte Yannick Tremblay, président et fondateur de Végécube.

Déçu de l’offre sur le marché, Yannick Tremblay décide d’inventer un produit qui répondrait à ses critères en termes de qualité : la jardinière Végébac. Un module de jardinage qui permet de faire pousser des légumes dans du terreau, en intérieur et, surtout, en bonne quantité.

« Une fois le Végébac créé, l’idée était d’offrir une installation viable et facile à utiliser pour la culture de légumes variés, tout en maximisant l’espace. Après plusieurs prototypes, la Végétour est née. Il s’agit d’un assemblage vertical de plusieurs Végébacs, éclairé par des lampes conçues pour l’horticulture », explique en détail Yannick Tremblay.

Cette phase d’expérimentation a mené Végécube à présenter son modèle de jardinière à des universitaires spécialisés dans les technologies liées à l’autonomie alimentaire en Asie.

« Les jardinières sont faites pour les personnes qui aiment le jardinage à la base ou qui ont envie de développer leur autonomie alimentaire. C’est idéal pour les personnes qui n’ont pas de terrain pour un jardin. Le Végébac est un produit durable et se rentabilise facilement avec le volume de légume qu’il peut produire », poursuit-il.

Projet régional

Pour Yannick Tremblay, l'aspect local du projet Végécube est fondamental.

« En ayant nos bureaux à Sainte-Jeanne-d’Arc et notre usine ici à Saint-Félicien, on souhaite que ce soit un projet régional. Nous sommes également incubés par la SUITE entrepreneuriale Desjardins d’Alma. Notre objectif, c’est qu’il y ait des produits Végécube partout autour du Lac et partout dans le Québec », affirme le fondateur.

Pour en faire un projet régional, Végécube compte sur l’implication financière du milieu. La MRC Maria-Chapdelaine a alloué une somme de 100 000$ et la MRC Domaine-du-Roy un premier montant de 10 000$.

Grandes surfaces

Au moment d’écrire ces lignes, les produits Végécube sont en vente exclusivement sur le site internet de la compagnie. Toutefois, l’intérêt des détaillants de grandes surfaces se fait sentir pour les produits Végécube.

« Nous avons fait beaucoup de démarches auprès de détaillants. Il y a un intérêt qui est substantiel et on espère que ça pourra aboutir à quelque chose sous peu », conclut Yannick Tremblay.