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Toxic-Actions brille pour ses 30 ans

Le 17 juin 2026 — Modifié à 10 h 31 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Les célébrations du 30ᵉ anniversaire de Toxic-Actions sont désormais lancées, soulignées lors d’un événement tenu le 16 juin à la Microbrasserie Le Coureur des bois.

Depuis maintenant trois décennies, l’organisme se consacre à la prévention des dépendances auprès des personnes de 12 ans et plus, ainsi qu’à l’accompagnement de leur entourage, tout en offrant un service de travail de rue sur l’ensemble de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Pour mettre en lumière cette étape, partenaires communautaires, élus municipaux et membres de Toxic-Actions se sont réunis mardi pour le lancement officiel des activités du 30ᵉ anniversaire.

Pour Annick Duchesne, directrice générale adjointe, cet anniversaire représente avant tout une grande fierté. « Ma plus grande fierté, ce sont les services que nous avons mis en place pour la population au fil des ans, mais je suis surtout fière de l’équipe de travail », confie-t-elle avec sincérité.

« Je suis remplie de gratitude envers nos intervenants. Ce n’est pas toujours facile de travailler en dehors des heures régulières des services psychosociaux. Ils sont présents le soir et les fins de semaine. »

Comme le raconte Annick Duchesne, Toxic-Actions a évolué à travers le temps. « En 1995, un coloc sur les drogues et l’alcool a mené la population de la MRC à vouloir mieux soutenir les jeunes du secteur. Ils ont alors créé Guide Jeunesse. Deux ans plus tard, l’organisme est devenu Toxic-Actions et a élargi sa clientèle. »

Depuis sa fondation, l’organisme a connu des défis, mais aussi de nombreuses réussites. Plusieurs services toujours actifs aujourd’hui ont vu le jour, notamment la prévention des dépendances dans les écoles secondaires, le programme TAPAJ (travail alternatif payé à la journée) et l’unité mobile d’intervention Le Bunker.

La clinique Rond-Point s’est également ajoutée, née de la volonté de professionnels d’améliorer l’accès aux soins en dépendance, santé mentale et santé physique pour les populations marginalisées.

Selon la travailleuse de rue Mya Savard, Toxic-Actions exerce une influence positive, tant auprès des personnes qui font appel à ses services que de celles qui n’y ont jamais recours. À ses yeux, la présence et l’implication des travailleurs de rue contribuent à renforcer le sentiment de sécurité pour l’ensemble de la communauté.

Une belle année à venir

L’événement de mardi soir a permis de dévoiler plusieurs annonces exclusives : un logo spécial pour les 30 ans, le lancement d’un moitié-moitié au profit de Toxic-Actions, ainsi qu’un mocktail pêche-lime désormais offert dans la majorité des bars de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Un autre rendez-vous est prévu le 17 septembre à la Microbrasserie Le Coureur des Bois, sous la thématique « bière et saucisses », incluant une activité de portes ouvertes chez Toxic-Actions.

Plusieurs projets verront également le jour au cours de la prochaine année. Parmi eux, le grand retour du service de raccompagnement de l’Opération Nez Rouge à Dolbeau-Mistassini, dont Toxic-Actions a récemment annoncé reprendre les rênes pour la prochaine campagne.

« Je veux qu’en 2026 Toxic-Actions continue et brille davantage », conclut Annick Duchesne.

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