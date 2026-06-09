Les fraises du Québec font leur retour en épicerie

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits locaux, les fraises de champs du Québec font leur entrée dans les étals des épiceries. La récolte a débuté dans la grande région de Montréal et s’étendra graduellement, au cours des prochains jours, vers la Capitale-Nationale et l’ensemble des régions de la province.

Cette arrivée progressive est typique de la saison estivale québécoise, où les récoltes de fraises varient selon les conditions climatiques propres à chaque région. Pour mieux informer les consommateurs, Les Fraîches du Québec a donc préparé une carte interactive permettant suivre l'évolution de la saison en temps réel.

Disponible sur le site web de l’organisme et mise à jour régulièrement afin de tenir compte des fluctuations de températures, cette carte indique non seulement les régions où des fraises et des framboises sont actuellement offertes, mais également leur niveau de disponibilité.

« La saison des fraises évolue très rapidement au Québec. Certaines régions commencent plus tôt, d'autres un peu plus tard selon la météo. Avec cette carte, on voulait créer un outil pratique pour aider les consommateurs à savoir quand les fraises et les framboises arrivent près de chez eux. », explique Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ).

Un début de saison prometteur

Malgré un printemps marqué par des températures plus fraîches que la normale, les producteurs s'attendent un bilan positif du début de saison. Ce climat plus tempéré a permis aux fraises de mûrir lentement, favorisant le développement de leur goût sucré caractéristique, très prisé des consommateurs.

En outre, peu de dommages liés au gel ont été rapportés dans les différentes régions. Quelques pertes ont été enregistrées chez certains producteurs à la suite d’un épisode de grêle survenu le 31 mai, mais ces impacts restent limités et localisés.

Dans l’ensemble, les perspectives sont encourageantes. Les producteurs anticipent de bons volumes de fraises tout au long de la saison, ce qui devrait permettre de répondre à la demande.

Parallèlement à la mise en marché en épicerie, la saison de l’autocueillette débutera également dans les prochaines semaines. Plus de 150 fermes à travers le Québec offriront cette activité appréciée des familles.