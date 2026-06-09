SUIVEZ-NOUS

Mardi, 09 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 27 s

Les fraises du Québec font leur retour en épicerie

Le 09 juin 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits locaux, les fraises de champs du Québec font leur entrée dans les étals des épiceries. La récolte a débuté dans la grande région de Montréal et s’étendra graduellement, au cours des prochains jours, vers la Capitale-Nationale et l’ensemble des régions de la province.

Cette arrivée progressive est typique de la saison estivale québécoise, où les récoltes de fraises varient selon les conditions climatiques propres à chaque région. Pour mieux informer les consommateurs, Les Fraîches du Québec a donc préparé une carte interactive permettant suivre l'évolution de la saison en temps réel.

Disponible sur le site web de l’organisme et mise à jour régulièrement afin de tenir compte des fluctuations de températures, cette carte indique non seulement les régions où des fraises et des framboises sont actuellement offertes, mais également leur niveau de disponibilité.

« La saison des fraises évolue très rapidement au Québec. Certaines régions commencent plus tôt, d'autres un peu plus tard selon la météo. Avec cette carte, on voulait créer un outil pratique pour aider les consommateurs à savoir quand les fraises et les framboises arrivent près de chez eux. », explique Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ).

Un début de saison prometteur

Malgré un printemps marqué par des températures plus fraîches que la normale, les producteurs s'attendent un bilan positif du début de saison. Ce climat plus tempéré a permis aux fraises de mûrir lentement, favorisant le développement de leur goût sucré caractéristique, très prisé des consommateurs.  

En outre, peu de dommages liés au gel ont été rapportés dans les différentes régions. Quelques pertes ont été enregistrées chez certains producteurs à la suite d’un épisode de grêle survenu le 31 mai, mais ces impacts restent limités et localisés.

Dans l’ensemble, les perspectives sont encourageantes. Les producteurs anticipent de bons volumes de fraises tout au long de la saison, ce qui devrait permettre de répondre à la demande.

Parallèlement à la mise en marché en épicerie, la saison de l’autocueillette débutera également dans les prochaines semaines. Plus de 150 fermes à travers le Québec offriront cette activité appréciée des familles.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec investit 3,4 M$ pour favoriser l’accès aux parcs
Publié à 15h00

Québec investit 3,4 M$ pour favoriser l’accès aux parcs

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 3,4 millions de dollars sur deux ans afin de favoriser l’accès à la nature, particulièrement auprès des populations vulnérables, des jeunes et des nouveaux arrivants. Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre de la mesure Accès nature, une initiative lancée en 2024 et portée conjointement par ...

LIRE LA SUITE

La campagne SAC-À-DONS de retour dans la région pour une 13e édition
Publié à 11h00

La campagne SAC-À-DONS de retour dans la région pour une 13e édition

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la Société Saint-Vincent de Paul et Jean Coutu, ont donné, hier, le coup d’envoi de la 13e édition de la campagne régionale SAC-À-DONS. Cette année, la campagne est placée sous la présidence d’honneur de Dave Gosselin, directeur général adjoint du Groupe ...

LIRE LA SUITE

Gestion du lac-St-Jean : un panel de discussion aura lieu
Publié à 8h00

Gestion du lac-St-Jean : un panel de discussion aura lieu

La gestion du lac-St-Jean sera au cœur de deux jours de discussions la semaine prochaine, les 15 et 16 juin, alors qu’un panel de discussions se tiendra à Saint-Prime et à Alma. Organisé par Rio Tinto et animé par Louis Arcand, le panel de discussions se tiendra sous le thème « Parlons de la gestion du lac Saint-Jean ». Il réunira des experts et ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES