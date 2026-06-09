La campagne SAC-À-DONS de retour dans la région pour une 13e édition

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la Société Saint-Vincent de Paul et Jean Coutu, ont donné, hier, le coup d’envoi de la 13e édition de la campagne régionale SAC-À-DONS. Cette année, la campagne est placée sous la présidence d’honneur de Dave Gosselin, directeur général adjoint du Groupe Coderr.

Lancée afin d’offrir un soutien concret aux jeunes en situation de vulnérabilité, la campagne vise à fournir des sacs à dos remplis de fournitures scolaires à des enfants de la région afin de leur permettre d’entamer l’année scolaire dans de meilleures conditions.

« L’aide offerte par la Fondation aux jeunes de nos établissements scolaires, partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean, fait une réelle différence dans leur quotidien. En leur donnant accès au matériel essentiel, elle les outille concrètement pour amorcer l’année scolaire avec confiance et dignité. Ce geste simple, mais porteur, soutient leur motivation et leur persévérance, tout en facilitant leur parcours éducatif. », a souligné Julie Drapeau, porte-parole de la campagne et directrice adjointe de l’École secondaire des Bâtisseurs.

La campagne SAC-À-DONS repose principalement sur la générosité du public et des partenaires régionaux. Les dons peuvent être effectués en ligne ainsi qu’aux caisses dans plusieurs commerces participants, dont les succursales Jean Coutu, Métro et Sports Experts de la région, en plus de commerces locaux comme Pinocchio, Sushi Taxi à Jonquière et la Fromagerie St-Laurent. Pour chaque tranche de 100 $ recueillie, un enfant pourra recevoir un sac à dos personnalisé contenant tout le matériel nécessaire à sa réussite scolaire.

Cette année, les organisateurs se fixent un objectif ambitieux de 150 000 $. L’an dernier, la campagne avait permis d’amasser plus de 125 000 $, venant en aide à près de 1 500 jeunes, de La Baie à Chibougamau.

L’édition 2026 se démarque également par de nouvelles initiatives. Une équipe terrain sera déployée dans les entreprises partenaires afin de documenter les efforts de collecte et de mettre en lumière l’impact concret de la campagne à travers des capsules vidéo.

Par ailleurs, la Fondation lance « Le Poids de la Réussite », un mouvement de sensibilisation intégré à la campagne SAC-À-DONS. Cette initiative invite une dizaine de personnalités régionales à relever un défi symbolique pour illustrer les réalités vécues par de nombreuses familles à l’approche de la rentrée scolaire et encourager la mobilisation citoyenne.

Parmi les premières personnalités confirmées figurent la députée de Chicoutimi Marie-Karlynn Laflamme, Thomas Aubin de Bell Média, la mairesse de Saint-Prime Marie-Noëlle Bhérer, le maire de Saguenay Luc Boivin, l’humoriste Simon Trottier ainsi que Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie. D’autres ambassadeurs devraient être dévoilés au cours des prochaines semaines.