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Lundi, 08 juin 2026

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Temps de lecture : 23s

Nouvelle Gouverneure générale à Ottawa

Le 08 juin 2026 — Modifié à 11 h 30 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La nouvelle gouverneure générale Louise Arbour entre officiellement en fonction ce lundi à Rideau Hall à Ottawa. Mme Arbour devient de ce fait la 31e personne à occuper la fonction.

Chaudement recommandée par Mark Carney au roi Charles, la québécoise fait son entrée sous l’assentiment général, la dame étant de surcroît bilingue, elle qui entreprendra un mandat de cinq ans.

L’arrivée de la gouverneure générale Louise Arbour a aussi comme effet de calmer le jeu, la fonction ayant été entachée par des controverses et des scandales dans les années antérieures.     

 

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