Luc Simard se lance dans la course à l’investiture péquiste

Après Thomas Gaudreault et Isabelle Thibeault, un troisième aspirant se joint à la course à l’investiture du Parti québécois dans la circonscription de Roberval. L’ancien préfet de la MRC de Maria‑Chapdelaine, Luc Simard, a officiellement confirmé sa candidature hier.

Celui-ci avait laissé entrevoir son intention dès le mois de janvier. Il passe maintenant à l’action après un parcours politique bien établi à l’échelle régionale. Élu préfet en 2017, il a occupé cette fonction pendant deux mandats, jusqu’en 2025, avant d’être défait par Jean Morency.

« Représenter ma communauté a toujours été un privilège et une source profonde de fierté, et c’est précisément ce qui me motive à déposer ma candidature aujourd’hui. », a déclaré Luc Simard sur sa page Facebook.

Se décrivant comme un « régionaliste et indépendantiste assumé », il souhaite placer les enjeux du territoire au cœur de sa démarche politique. Parmi ses priorités, il mentionne la défense des intérêts des familles, des aînés et des travailleurs, tout en promettant de porter une attention prioritaire aux secteurs de la forêt et de l’agriculture.

L’ancien préfet affirme qu’il sera « entièrement disponible » pour aller à la rencontre des militants péquistes d’ici le 21 juin, date qui marque la fin du processus d’investiture.