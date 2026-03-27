SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 1 s

Ottawa atteint enfin les exigences de dépenses de l’OTAN

Émile Boudreau
Le 27 mars 2026 — Modifié à 12 h 01 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après plus d’une décennie de dépenses militaires à environ 1 % du produit intérieur brut (PIB), soit la moitié de l’objectif fixé par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à ses pays membres, le gouvernement fédéral a finalement atteint la cible de l’alliance militaire. Un objectif qui devait initialement être atteint dans seulement cinq ans sous l’ancien premier ministre Justin Trudeau.

Pour y parvenir, Ottawa a débloqué plus de 63 milliards de dollars, répartis entre plus d’une dizaine de ministères et d’organismes fédéraux. Ces fonds ont permis au Canada d’atteindre formellement le seuil de 2 % du PIB en dépenses consacrées à la défense.

Mais cet effort pourrait n’être qu’une étape. L’OTAN a récemment revu ses ambitions à la hausse, invitant désormais ses membres à consacrer 3,5 % de leur PIB aux dépenses de base en défense, auxquelles s’ajouteraient 1,5 % supplémentaires pour les investissements liés à la sécurité et à la défense d’ici 2035.

Comme premier investissement destiné à atteindre cette nouvelle cible, le premier ministre Mark Carney a annoncé, hier, plus de 3 milliards de dollars pour la modernisation, la construction et l’acquisition d’infrastructures qui serviront à la défense dans l’ensemble du Canada atlantique, avec une attention particulière portée à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

À plus long terme, le gouvernement fédéral, s’engage, au cours de la prochaine décennie, à consacrer jusqu’à 500 milliards de dollars à sa défense nationale. Ces sommes serviront notamment à l’acquisition de nouveaux sous-marins, d’aéronefs, de drones, ainsi que de capteurs et de systèmes radar.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel à un moratoire sur le développement éolien au Québec
Publié à 14h00

Appel à un moratoire sur le développement éolien au Québec

Une coalition formée d’agriculteurs, d’élus municipaux, de travailleurs d’Hydro-Québec et de 25 comités citoyens provenant de toutes les régions du Québec presse la société d’État de suspendre son appel d’offres éolien prévu au début du mois d’avril. Les groupes réclament l’ouverture d’une « véritable discussion » sur le développement de la filière ...

LIRE LA SUITE

Québec fait des CLSC la nouvelle porte d’entrée du système de santé
Publié à 13h00

Québec fait des CLSC la nouvelle porte d’entrée du système de santé

Québec a dévoilé, le 27 mars, sa nouvelle politique sur les soins et services de première ligne, une réforme qui vise notamment à faire des centres locaux de services communautaires (CLSC) la principale porte d’entrée du réseau de la santé. L’annonce a été faite par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, entourée de ses adjointes parlementaires ...

LIRE LA SUITE

Hausse perçue de l’incivilité et de la violence, selon un sondage
Publié à 11h00

Hausse perçue de l’incivilité et de la violence, selon un sondage

Une majorité de Québécoises et de Québécois estiment que le climat de civilité au Québec s’est détérioré au cours des dernières années. C’est ce qui ressort d’une étude menée par la firme Léger pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), portant sur les perceptions de la population en matière de sécurité, d’incivilité et de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES