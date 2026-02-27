Le budget 2026 représente un moment décisif pour les familles

À l’approche du dépôt du budget du Gouvernement du Québec, les organismes communautaires Famille (OCF) expriment leurs préoccupations. Dans la MRC Maria-Chapdelaine, Parensemble constate une augmentation importante des besoins des familles, alors que le financement accordé au secteur ne suit pas cette réalité.

Au quotidien, l’organisme observe une hausse des demandes de soutien, d’accompagnement et d’activités favorisant le développement et le mieux-être des parents et des enfants. Ce déséquilibre fragilise directement les services offerts sur le territoire.

Une courte vidéo produite par la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) illustre les impacts concrets du sous-financement. Parensemble y apparaît également, témoignant de la réalité vécue dans la MRC.

« Si le financement des organismes famille ne suit pas, ce ne sont pas des structures qui disparaissent - ce sont des services directs aux familles de notre MRC qui sont fragilisés », souligne Isabelle Lamontagne, directrice de Parensemble.

Alors que les besoins sociaux demeurent élevés et que les familles recherchent des milieux de vie accueillants et accessibles, un financement adéquat et récurrent est essentiel pour préserver un tissu social fort dans la région, ajoute-t-elle.

Parensemble invite la population et les acteurs du milieu à visionner et partager la vidéo afin de contribuer à faire entendre la voix des familles.