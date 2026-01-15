Les 12 Meilleurs Véhicules de 2026 finalement dévoilés

L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a levé le voile aujourd’hui sur la liste des 12 Meilleurs Véhicules de l’année 2026 au Canada, lors du Salon de l’Auto de Montréal. Ceux-ci seront exposés tout au long de l’événement.

Ces 12 véhicules forment les finalistes pour les prix de la Voiture canadienne de l'année 2026 dans quatre catégories distinctes : Voiture canadienne de l’année, Véhicule utilitaire canadien de l’année, Voiture électrique canadienne de l’année et Véhicule électrique utilitaire canadien de l’année.

Un processus rigoureux

Ces modèles ont été sélectionnés par un jury composé de 53 experts provenant de partout au pays, à la suite de tests de conduite, et ce, dans des conditions réelles, similaires à celles que rencontrent les automobilistes au quotidien.

L'annonce des gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année se déroulera le jeudi 12 février 2026 au Salon international de l'Auto du Canada, à Toronto. Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC seront vérifiés par le cabinet comptable international KPMG et restent confidentiels jusqu'au moment où les enveloppes sont ouvertes.

Les 12 Meilleurs Véhicules de l'année 2026 au Canada

Voiture canadienne de l'année

Honda Civic

Hyundai Elantra

Porsche 911 Carrera

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Ford Maverick

Hyundai Palisade

Toyota RAV4

Voiture électrique canadienne de l'année

Lucid Air

Porsche Taycan

Toyota Prius Plug-In Hybrid

Véhicule électrique utilitaire canadien de l'année