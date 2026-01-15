Rio Tinto propose une nouvelle gestion du niveau d’eau du lac Saint-Jean

Rio Tinto déposait récemment le rapport d’étude d’impact environnemental en vue du renouvellement, en 2028, du décret gouvernemental entourant son Programme de gestion de l’érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean (PGEPBLSJ). Le rapport fait état de plusieurs changements visant à mieux concilier les intérêts des différents usagers du bassin.

Chaque année depuis 1986, le PGEPBLSJ, qui était jusqu’à maintenant connu sous le nom de Programme de stabilisation des plages et des berges du lac Saint-Jean, détermine les différents travaux à effectuer afin d’éviter ou, lorsque nécessaire, de compenser l’érosion des berges du lac Saint-Jean.

Le PGEPBLSJ est régi par un décret gouvernemental regroupant un ensemble de règles auxquelles doivent se conformer les travaux de stabilisation des berges. Ce décret est renouvelable à tous les dix par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Le décret en cours a été adopté en 2018 et devra être renouvelé en 2028.

Un processus consultatif jamais vu

Pour la multinationale, la réalisation de l'étude d'impact est aussi l’occasion de revoir certaines de ses façons de faire, ce qu’elle a fait au terme d’un processus consultatif d’une envergure inégalée cette année.

En effet, des consultations réalisées sur une période de deux ans, de 2024 à 2025, ont permis de recueillir 4 200 commentaires au terme de 55 rencontres et de quatre séances d’information.

Les consultations ont été menées conjointement avec un comité d’une trentaine de représentants de la communauté du lac Saint-Jean. Des citoyens, les municipalités, les organismes de bassins versants (OBV), la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean (CLAP) et l’organisme Un lac pour tous, présidé par le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, ont pris part à la démarche.

Principaux changements

Dans son étude d’impact, Rio Tinto propose un nouveau scénario de gestion des niveaux d’eau pour la période 2028-2037. Suivant celui-ci, la montée contrôlée de l’eau au printemps n’excéderait plus 16,5 pieds, comparativement à la limite de 17,5 pieds actuellement permise. L’été, le niveau du bassin demeurerait supérieur à 14 pieds, tandis que sa limite serait maintenue à 15,5 pieds à l’automne pour faciliter la navigation. Enfin, le niveau minimum serait rehaussé à 3 pieds en hiver afin de protéger les prises d’eau de certaines municipalités.

Des changements seraient également apportés en ce qui concerne les techniques de rechargement des plages et des berges afin de permettre des interventions plus flexibles. Il serait notamment possible de procéder au rechargement de certaines plages à l’aide de bancs d’emprunts riverains, c’est-à-dire à partir du sable de plage avoisinant le lieu de rechargement ciblé. Il s’agirait ainsi de prélever du sable dans un secteur où il est surabondant afin de recharger un tronçon de plage érodé à proximité. Actuellement, il est seulement possible de recharger les plages à partir de bancs d’emprunts terrestres, c’est-à-dire des sablières qui, bien qu’elles doivent se trouver à proximité du lieu de rechargement, n’offrent pas toujours un grain aussi fin que celui des plages.

La mouture 2028-2037 du PGEPBLSJ inclurait également « un processus décisionnel plus clair et robuste dans la gestion de l’érosion », processus grâce auquel, par exemple, la non-intervention serait mieux encadrée. De plus, les mécanismes de participation du milieu seraient graduellement améliorés en partenariat avec Un lac pour tous.

L’étude d’impact maintenant déposée, le ministère de l’Environnement dispose de deux ans pour questionner Rio Tinto et, le cas échéant, faire modifier les modalités du PGEPBLSJ. Une période d’information publique est également prévue d’ici à l’entrée en vigueur du PGEPBLSJ.