Un bilan positif pour l’Opération Nez rouge Normandin

L’Opération Nez rouge Normandin conclut sa campagne 2025 sur une note positive, ayant remis plus de 2460 $ à la communauté grâce aux sept soirées de raccompagnement.

Pas moins de 31 équipes de bénévoles ont assuré le retour sécuritaire des automobilistes à leur domicile durant la période des Fêtes, ce qui représente une augmentation par rapport à 2024. C’est un total de 126 bénévoles qui ont été mobilisés.

Initialement, huit soirées étaient à l’agenda. Celle du 19 décembre a finalement été annulée, en raison des conditions routières dangereuses.

Un total de 82 raccompagnements ont été effectués, soit une baisse par rapport aux 103 réalisés en 2024.

Pourtant, la population s’est montrée engagée. Les bénévoles ont recueilli 2469 $ en pourboires. « On est bien content. Les gens ont été autant généreux que l’an passé, où on a fait huit soirées », se réjouit Daniel Boisclair, coordonnateur adjoint chez Opération Nez Rouge Normandin.

Le Club Optimiste de Normandin a décidé de remettre le montant amassé à l’Association des sportifs d’Albanel ainsi que la Maison des jeunes de Normandin.

Une campagne est prévue en 2026. « On va continuer d’offrir le service à la communauté, en espérant avoir autant de bénévoles que cette année », dit Daniel Boisclair.

Parmi les moments marquants de la campagne 2025, l’équipe de bénévoles de Normandin a eu la chance de recevoir la visite de représentantes du bureau de Québec, de passage dans la région dans le cadre de leur tournée.

La centrale était située à la Place de la Coopération à Normandin.

Rappelons que Dolbeau‑Mistassini n’a pas pu offrir le service de raccompagnement cette année, puisque l’organisme qui collaborait avec Nez rouge pendant la période des Fêtes s’est retiré pour l’édition 2025.