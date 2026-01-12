Nombre effarant d’infirmières en congé maladie ici et ailleurs

Actuellement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 211 infirmières sur 2 447 sont absentes du travail, en congé maladie, ce qui représente un taux d’absentéisme de 9 %. Et globalement au Québec, plus de 4 500 infirmières sont absentes de leur travail.

C’est ce que révèle le Journal de Québec, qui fait état que ces absences sont notamment dues à de l’épuisement ou à des blessures. L’inquiétant phénomène contribue donc à la pénurie de personnel dans le domaine de la santé.

La présidente syndicale du chapitre de la Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ) en Montérégie-Est, Brigitte Petrie, évalue que c’est le réseau de la santé lui-même qui rend les infirmières malades et inaptes au travail.

Ce sont précisément 4 854 d’entre elles qui étaient absentes en novembre dernier, selon des chiffres obtenus grâce à la Loi sur l’accès à l’information. La surcharge de travail, la violence des patients, l’épuisement et le stress sont les principales raisons qui expliquent ces départs à long terme. Plusieurs employées ont aussi été blessées au travail, par un patient ou de l’équipement désuet, et reçoivent des prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Dans plusieurs régions, ces absences représentent près de 10% des infirmières. Selon un professeur de relations de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières, un ratio d’absences de 5% devrait être le maximum acceptable.