Dernier adieu à Brigitte Bardot à Saint-Tropez

C’est à l’église Notre-Dame-de l’Assomption à Saint-Tropez, dans le sud-est de la France, qu’ont été célébrées mercredi les obsèques de l’actrice française Brigitte Bardot, pionnière dans la lutte contre la maltraitance animale.

Environ 400 membres de la famille et des proches, amis et public, s’y sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Les badauds qui s’entassaient tout au long du cortège ont profité du passage de ce dernier pour livrer des applaudissements.

Rappelons que l’icône du cinéma français s’est éteinte le 28 décembre dernier à l’âge de 91 ans. Le fils de l’actrice, Nicolas-Jacques Carrier, avec lequel elle a eu au cours de sa vie des échanges très tendus, était tout de même présent. Rappelons que Brigitte Bardot a même déjà écrit à ce sujet que son fils était une « tumeur cancéreuse » et qu'elle aurait « préféré donner naissance à un petit chien ». Elle ajouta également : « Je ne suis pas faite pour être mère ».

La chanteuse Mireille Mathieu, présente aux funérailles, a par ailleurs souligné l’importance de la disparue, citant qu’il ne fallait pas oublier Brigitte Bardot, que « Brigitte Bardot, c’est la France », a-t-elle mentionné.