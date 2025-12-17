Selon trois sources proches du journal Le Devoir, le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, quittera son poste aujourd’hui, à la suite de plusieurs révélations embarrassantes autour de sa campagne à la chefferie.

Alors que le caucus du parti devait se dérouler mercredi matin, celui-ci a été déplacé à 14 heures. Plusieurs rumeurs mentionnent que la majorité des membres du parti souhaitent le départ du nouveau chef, tout comme la Commission-jeunesse du PLQ.

Le tout a éclaté il y a quelques semaines lorsque la leader parlementaire, Marwah Rizqy, a congédié Geneviève Hinse, qui était directrice de campagne de Rodriguez, pour fautes graves. Cette semaine, il a été permis d’apprendre que Mme Hinse était la responsable de l’activité de financement où une vingtaine d’enveloppes de 500 dollars ont été distribuées pour rembourser des dons.

De son côté, Pablo Rodriguez se défendait de ne pas avoir été mis au courant de ses enveloppes, ni sur les fameux brownies offerts lors de la course à la chefferie.