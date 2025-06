Bilodeau Canada entreprendra une autre phase du contrat à la fin de l’été

L’entreprise Bilodeau Canada de Normandin pourra débuter à la fin de l’été la fabrication de 1000 chapeaux en fourrure de rat musqué supplémentaires pour les agents de la GRC. Il s’agira de la seconde phase de l’important contrat signé l’an dernier avec la Gendarmerie royale du Canada.

Le directeur général et copropriétaire, Samuel Bilodeau, affirme avoir reçu dernièrement la confirmation que son entreprise devra en fabriquer d’autres.

« Ils sont contents de voir comment ça se passe jusqu’à maintenant et c’est une très bonne nouvelle pour nous, surtout dans ces temps difficiles. On est bien heureux que ce contrat se poursuive. »

Durant la première année de production qui se terminera d’ici quelques mois, l’entreprise avait été appelée à confectionner 2700 chapeaux pour la police fédérale. Le contrat d’une durée de trois ans prévoit la fabrication de 6000 couvre-chefs au total.

Rappelons qu’en juillet 2024, à la suite d’un appel d’offres, Bilodeau Canada avait été sélectionnée parmi des centaines d’autres entreprises à travers le pays pour remplir ce contrat d’envergure.

Expertise

Pour Samuel Bilodeau, c’est la preuve que l’entreprise de Normandin possédait l’expertise afin de répondre aux exigences de la police fédérale.

« Notre force est que tout est fait ici. Il n’y a pas d’autres compagnies au Canada qui ont leur propre apprêtage de fourrure directement sur place. On est très fier que les chapeaux de la GRC soient faits encore une fois ici à Normandin. »

Le processus d’attribution pour obtenir un tel contrat n’a pas été facile, ajoute-t-il.

« C’est un long processus. Tu dois prouver que l’entreprise est capable de fournir la qualité, non seulement de la fourrure, mais de l’ensemble des matériaux du chapeau que ce soit le ruban ou les attaches. Après la qualité, tu dois montrer que tu peux suivre la cadence de production qui est demandée. Il y a aussi beaucoup de spécifications. Il faut que ce soit du rat musqué provenant d’endroits précis et seulement certaines parties de l’animal sont utilisables. »

Le contrat avec la GRC, estimé à environ 500 000 $, assure une belle stabilité aux activités de l’entreprise.

« Ce contrat nous apporte du travail et une source de revenus à l’année. Avec ce contrat, on est capable de boucher certains trous de productions que nous avions dans le passé et de faire travailler le plus de personnes possible à temps plein. »

Samuel Bilodeau termine en mentionnant que son entreprise travaille actuellement sur le développement d’autres produits pour le gouvernement fédéral et que des annonces auront lieu dans les prochains mois.