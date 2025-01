Le Farwest'ival dévoile les artistes invités pour sa 5e édition

Le Farwest’ival dévoile sa programmation de spectacles en vue de sa 5e édition. L’événement country se tiendra du 10 au 14 juillet prochain sur le site du Domaine du Ranch à Sainte-Jeanne-d’Arc.

Les festivités seront lancées le jeudi soir avec le groupe Mountain Daisies. Le duo sera accompagné de Yoan Garneau, gagnant de la deuxième édition de La Voix, de Justin Legacy, un autre ancien participant de l’émission et de Megane Lebel qui a quant à elle participé à l’équivalent du programme en France.

« Ce sont des artistes que le public a déjà vu performer à l’écran. Les gens du Lac apprécient de voir des artistes qu’ils reconnaissent et nous avons misé là-dessus cette année. Le spectacle du jeudi est à ne pas manquer pour les amateurs de country », mentionne Jean-François Jobin-Giguère.

L’autrice-compositrice-interprète Jessie Mathieu-Champagne débutera la soirée de vendredi. Elle sera suivie du groupe The Whiskeys. Deux artistes country de la relève, Sandrine Hébert et Vince Lemire feront vibrer la grange du Domaine du Ranch le samedi soir.

Des artistes de la région qui performeront en première partie des spectacles seront annoncés par le Farwest’ival en début d’année.

Expérience familiale

L’équipe du Farwest’ival souhaite également bonifier l’expérience pour les familles qui viennent profiter de l’événement avec leurs enfants.

« Pour notre 5e édition, nous voulons vraiment faire de la place aux enfants et offrir de l’animation sur le site le samedi et le dimanche, qui sera notre journée famille. C’est quelque chose qui nous a été demandé au cours des dernières années. Nous réservons de grosses surprises que nous annoncerons dans les prochains mois. Je pense que la population sera agréablement surprise », explique le directeur de la programmation.

Lors de sa 4e édition qui s’est tenue en juillet dernier, près de 8 000 personnes se sont déplacées à Sainte-Jeanne-d’Arc pour participer à l’événement country. Pour les organisateurs du Farwest’ival, cette évolution est une source de motivation.

« On est super heureux de la progression de l’événement. Notre 4e édition a été un franc succès en termes de participation et les gens ont vraiment adoré leur expérience. C’est une grosse réunion de famille et nous avons déjà hâte à cet été », conclut-il.

Les passeports du Farwest’ival seront en prévente au coût de 40$ jusqu’au 30 avril.