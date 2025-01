Avis de limitation de consommation d'eau

En raison d’une fuite majeure sur le réseau d’eau potable du secteur Dolbeau, la MRC Maria-Chapdelaine a annoncé un avis de limitation de la consommation d’eau.

Afin d’éviter des bris de service, il est demandé aux citoyens de limiter leur consommation d’eau. Par exemple, il est suggéré d’éviter de laisser couler l’eau inutilement, de prioriser les douches courtes et de reporter l’usage de la machine à laver et du lave-vaisselle en dehors des périodes de pointe de consommation d’eau, soit plus tard en soirée.

Les services des travaux publics tentent actuellement de localiser la fuite. Dans son message, la MRC demande aux citoyens de rester à l’affut de sifflements provenant des entrées d’eau (souvent au sous-sol), d’une baisse importante de la pression de l’eau, un renflement ou un affaissement inhabituel du sol ou d’un écoulement d’eau sortant du sol.

Les citoyens qui remarquent ces changements dans leur domicile sont invités à communiquer avec le Service des travaux publics par Messenger ou au 418-276-0160 en suivant les indications de la messagerie téléphonique.