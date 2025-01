Daniel Leblanc administrera le relais de Notre-Dame-de-Lorette

Un nouveau concessionnaire assurera la prospérité du relais de motoneige de Notre-Dame-de-Lorette pour les 5 prochaines années. Après un premier été réussi avec le nouveau Domaine du lac Éden à Saint-Stanislas, l’entrepreneur Daniel Leblanc administrera le relais de motoneige de Notre-Dame-de-Lorette qui portera désormais le nom du Repère du km 110.

L’établissement offrira les services essentiels aux quadistes et motoneigistes. En plus du ravitaillement en essence et du restaurant, Daniel Leblanc et son équipe souhaitent animer l’endroit.

« Dépendamment de comment la saison va se dérouler, c’est certain que nous aimerions être ouverts à l’année. Nous offrons un menu différent de ce que nous faisons à Saint-Stanislas, plus de style cantine, et nous avons également le service de bar pour nos visiteurs. On veut que ce soit plaisant pour les visiteurs de venir nous voir », explique l’entrepreneur.

Le Repère du km 110 a accueilli ses premiers motoneigistes au cours des dernières semaines. L’entente d’une durée de 5 ans entre l’entrepreneur et la municipalité est tombée à point nommé.

« Le relais de Notre-Dame-de-Lorette n’était pas censé ouvrir cet hiver. Si nous voulons attirer le monde, il faut offrir le plus de services possibles. Si on laisse ça dormir, ça ne peut pas fonctionner. C’est avec cette idée en tête que nous avons approché la municipalité pour devenir concessionnaires du relais », raconte Daniel Leblanc.

Originaire de l’extérieur, Daniel Leblanc a fait le choix de sortir de la retraite pour s’installer dans le nord du Lac-Saint-Jean et investir dans l’expérience touristique d’ici.

« Nous avons reçu beaucoup de soutien de la population, mais aussi des élus, de la MRC et de la SADC. C’est vraiment incroyable. Tout le monde souhaite nous aider et cela nous a beaucoup motivé à nous lancer dans cette nouvelle aventure », ajoute-t-il.

Un plus pour le secteur

Le directeur général du Parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean, Dominique Gobeil, se réjouit de cette nouvelle. Selon lui, les services offerts par le relais de Notre-Dame-de-Lorette sont essentiels pour le circuit de quad et motoneige La Passerelle du 49e.

« Il y a une nécessité d’avoir des services sur l’ensemble du circuit de 236 km. C’est l’un des objectifs principaux. Notre-Dame-de-Lorette est un point de service très stratégique pour le ravitaillement et c’est donc primordial que le relais soit opéré et animé. De voir un entrepreneur venir de l’extérieur et s’engager pour cinq ans, c’est majeur pour le secteur », affirme Dominique Gobeil.