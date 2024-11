Ose t'amuser ici : l'ensemble des activités du milieu en un endroit

La Démarche en développement des communautés Maria-Chapdelaine et la MRC Maria-Chapdelaine lancent le projet Ose t’amuser ici. Présentée sous la forme d’un calendrier, cette initiative offrira un accès simplifié à l’ensemble des activités et des événements se déroulant sur le territoire de la MRC.

Ce projet est né grâce à l’implication de plusieurs partenaires du milieu mobilisé à travers la Table en développement des communautés Maria-Chapdelaine. Ce nouvel outil peut être consulté à partir du site web de la stratégie d’attraction territoriale Ose le pays des bleuets.

« L’idée est de promouvoir la diversité des activités locales, que ce soit de loisirs, de culture, de sports ou d’événements communautaires et de faciliter l’accès à l’information en regroupant le tout en un seul endroit. Ose t’amuser ici vise aussi à faciliter les rencontres et briser l’isolement tout en stimulant la participation citoyenne », mentionne Emma Jones agente de communication responsable du projet Ose t’amuser ici.

Avec ce projet, la MRC Maria-Chapdelaine espère faire redécouvrir la vaste offre d’activités aux résidents de la MRC, mais aussi aux visiteurs et nouveaux arrivants.

« Pour les gens d’ici, ce n’est pas toujours facile de se tenir au courant de tout ce qui se passe près de chez nous. Pourtant, en travaillant sur ce projet, nous avons vu à quel point il y avait un nombre impressionnant d’activités offertes sur le territoire de la MRC. Avec les algorithmes des réseaux sociaux, ça peut être facile de perdre de l’information qui n’est pas mise de l’avant et c’est pourquoi nous souhaitions regrouper le tout », ajoute-t-elle.

Pour implémenter cet outil dans la communauté, la MRC Maria-Chapdelaine compte sur l’implication du milieu.

« Nous avons rencontré les agents locaux du milieu pour qu’ils puissent ajouter leurs événements. Cela contribue beaucoup à la mission de diffuser le plus largement possible cet outil pour que la population le découvre et l’adopte », indique Marie-Claude Gay, conseillère en communication pour la MRC Maria-Chapdelaine.

Un outil facilitant

Il sera également possible pour les organisateurs d’ajouter directement leur événement au calendrier à partir du site web.

« C’est une démarche très simple. Les organisateurs peuvent ajouter une description de l’événement ainsi qu’une photo et l’ajouter au calendrier. En permettant cela, ce sera beaucoup plus facile pour de petits événements de rejoindre la population. On espère que les gens prendront cette habitude et que le calendrier pourra être alimenter naturellement par la communauté dans le futur », ajoute Emma Jones.

Pour accéder au calendrier d’activité, visitez le site web oselepaysdesbleuets.com/samuser-ici