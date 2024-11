Recrutement et événements pour la Chambre de commerce et industrie 

La Chambre de commerce et industrie de Normandin (CCIN), secteur GEANT poursuit sa remontée de l’après-pandémie et compte quelque 110 membres. L’organisme est en période de renouvellement des membres pour la prochaine année 2025.

Directrice générale depuis un an, Christine Jobin parle d’une Chambre de commerce dynamique et très représentative de son milieu.

« Nous avons des membres au conseil d’administration et des entreprises qui font partie de la Chambre de commerce qui proviennent de toutes nos localités. Dès le début de mon engagement, j’ai répété que je voulais être présente sur le terrain. Je vais dans nos municipalités rencontrer les gens ».

La dernière activité remonte à seulement la semaine dernière alors que le conférencier Nicolas Duvernois, homme d’affaires et un des Dragons de l’émission télé Dans l’œil du Dragon, était l’invité de la CCIN.

Le prochain rendez-vous est fixé au 23 novembre avec l’activité Noël des entrepreneurs, une occasion pour les membres d’apprendre à mieux se connaître, et ce, dans une ambiance conviviale.

« La Chambre est vraiment sur une belle vague en ce moment et on est là pour demeurer. On sent un vent de fraîcheur. On fait front commun pour relever les défis et les enjeux, comme le logement, la main-d’œuvre, etc. », poursuit la directrice générale.

D’ailleurs, plusieurs membres de la CCIN sont actifs aussi au sein d’autres organisations, souvent à caractère socio-économique.

22e Foire commerciale

L’événement le plus rassembleur pour la Chambre est sans contredit la Foire commerciale qui revient tous les deux ans.

Les préparatifs sont déjà amorcés et prendront de l’essor à l’approche de l’événement. La 22e édition se tiendra les 25, 26 et 27 avril prochains au Centre sportif de Normandin.

« C’est bon pour nos entreprises et c’est bon pour la population. Chaque fois, la Foire accueille plusieurs milliers de personnes, surtout des familles. On veut que ce soit abordable, accessible à toute la population », insiste Christine Jobin.

L’organisation va bientôt nommer une personnalité du milieu à la présidence d’honneur de l’édition 2025.

La CCIN est aussi membre du Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec celles de Saint-Félicien-Roberval, Dolbeau-Mistassini, Alma et Saguenay-Le Fjord.

« Nous ne sommes pas en compétition les unes contre les autres. Nous sommes des partenaires qui défendons et qui font avancer des dossiers qui nous concernent toutes », de conclure Christine Jobin.