La Municipalité de Saint-Prime recherche un(e) technicien(ne) en génie civil

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, le ou la technicien(ne) en génie civil travaille sur différents projets de travaux municipaux (aqueduc, égouts, voirie, etc.). Il ou elle exécute diverses tâches reliées aux services techniques, telles qu’arpentage et prises de données sur le terrain, élaboration de plans et devis, dessins, surveillance de chantier et toutes autres tâches connexes. Occasionnellement, il ou elle supervise de petites équipes de travail.

EXIGENCES

D.E.C. en génie civil (A.E.C ou formation connexe sera considérée);

Permis de conduire valide;

Bonne connaissance des outils informatiques et logiciels;

Expérience reliée au domaine serait un atout.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Faire preuve d'autonomie;

Être en mesure d’adapter son horaire en fonction des besoins;

Être en bonne condition physique;

Travail d’équipe.

CONDITIONS

Date d’entrée en fonction : avril 2025;

Nature du poste : permanent, temps plein 40 h (sur un horaire de 4 jours et demi/semaine);

Conciliation travail-famille;

Rémunération selon les conditions en vigueur à la Municipalité;

Horaire variable;

Assurance collective et REER collectif;

Salaire compétitif (entre 30 $/h et 36 $/h selon l’échelle salariale et l’expérience à l’embauche);

La personne sélectionnée aura à travailler pour la Municipalité de La Doré (ressource partagée).

POUR POSTULER

Faites parvenir votre CV à l'adresse suivante : reception@saint-prime.ca.

Date limite pour postuler : 26 février 2025 à 16 h.

Nous pratiquons l’équité en emploi. Ce poste est offert aux hommes et aux femmes.

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.